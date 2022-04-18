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بعد اتهامها بعد السداد.. الشركة المنتجة لمسلسل “سوتس بالعربي” تطلب تعويضا ضخما

أصدرت شركة “تي فيجن” التي يمتلكها طارق الجنايني بيانا، ردت من خلاله على ما طالهم من اتهامات فيما يخص أزمة ملابس مسلسل “سوتس بالعربي”.

حيث أكد البيان أن الشركة عمدت إلى خلط الحقائق وإدخال الغش على الجمهور، وشددت على أنها غير مدينة لأحد.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث قررت الشركة المنتجة مقاضاة شركة الملابس، وكلفت الدكتور حسام لطفي بالتصدي لمن وصفتهم بأدعياء الشهرة.

على أن تشمل قائمة الاتهامات الموجهة تشهيرا متعمدا بسب وقذف، وجريمة تهديد مصحوب بطلب يعاقب عليه القانون بعقوبة الجناية، وكشفت الشركة عن كونها ستطالب بتعويض مدني تبلغ قيمته 20 مليون جنيه لجبر ما لحقها من أضرار مادية وأدبية.

المسلسل يعد النسخة المصرية من الدراما الأميركية الشهيرة التي حملت نفس الاسم، وقدمت من خلال 9 مواسم انطلقت في 2011 وحققت نجاحا كبيرا، كما تلقى النسخة المصرية إشادة كبيرة من الجمهور، واستحوذت على الاهتمام والمشاهدة وسط الأعمال التي تعرض بشهر رمضان.

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