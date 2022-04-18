تركيا تشن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

شنت تركيا عملية عسكرية جديدة عبر حدودها، باستخدام القوات الجوية والخاصة ضد مخابئ حزب العمال الكردستاني (التركي) في شمال العراق.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أن “طيارينا الأبطال نجحوا في ضرب أهداف تتكون من ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة، وما يسمى بالمقرات التابعة للمنظمة الإرهابية”.

وقال إن الحملة العسكرية، التي أطلق عليها اسم “Claw-Lock”، تستهدف مخابئ حزب العمال الكردستاني في مناطق ميتينا والزاب وأفاسين باسيان.

وأضاف أن الجيش التركي تلقى دعما من مروحيات أتاك وطائرات بدون طيار وطائرات مسيرة مسلحة، مؤكدا أن “مدفعيتنا أصابت الأهداف بدقة كاملة”.

وتابع: “حتى الآن، تستمر عمليتنا بنجاح كما هو مخطط لها. وقد تم تحقيق الأهداف المحددة في المرحلة الأولى”.

وغالبا ما يختبئ مسلحو “حزب العمال الكردستاني” المصنف منظمة إرهابية، في شمال العراق ويشنون من هناك هجمات عبر الحدود على أراضي تركيا.

وبدأت عمليات Claw-Tiger وClaw-Eagle في المناطق الحدودية بشمال العراق في عام 2020 لضمان سلامة الشعب التركي والحدود.

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