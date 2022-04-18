حوادث السير تستمر بإزهاق الأرواح.. ودعوات لتشديد الإجراءات الوقائية

بغداد/ حسين حاتم

على الطرق السريعة، تتلاشى جثث المواطنين بسبب حوادث السير، التي تتكرر بشكل شبه يومي، وإذا لم تتسبب الحوادث بوفيات فإنها لا تخلو من حدوث إصابات للسائقين تصل إلى الإعاقة.

أغلب الطرق السريعة الرابطة بين محافظات العراق، تخلو من الإنارة خلال الليل، وتفتقر إلى التأهيل المتواصل، ما يجعل كثرة الحوادث أمراً منطقياً، مع رداءة الطرق وعدم التزام السائقين بالسرعة المحددة.

وخلال أربع وعشرين ساعة فقط في السبت الأخير، شهد العراق حصيلة غير مسبوقة بعدد ضحايا حوادث السير، التي أدت إلى مصرع وإصابة أكثر من 30 شخصاً. واستيقظ العراقيون، أمس الاول السبت، على نبأ فاجعة حدثت على طريق بغداد – الحلة، إثر اصطدام “سيارتين”، إذ أسفر الحادث عن وفاة 13 شخصا بينهم 9 معلمين من مدرسة واحدة، واصابة اثنين اخرين كانا عائدين من محافظة كربلاء، وعزت دائرة المرور الحادث إلى “السرعة الشديدة وعدم انتباه أحد السائقين”.

ولم تمر سوى 12 ساعة على حادث بابل، حتى وقع حادث سير آخر في محافظة الأنبار على الطريق السريع، إثر انفجار الإطار الخلفي الأيمن وعدم السيّطرة على المركبة ومن ثم انقلابها، ما أسفر عن مصرع 4 منتسبين وإصابة 5 آخرين.

ولم ينتهِ “السبت”، بحادثي بابل والانبار فحسب، حتى شهدت محافظة ديالى في أواخر ليل “السبت المشؤوم” حادث سير آخر، نتيجة السرعة التي انتهت بانفجار الإطار الخلفي أيضا لمركبة تقل 9 أفراد بينهم أطفال من عائلة واحدة في قضاء كنعان في ديالى، ما أدى إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

ويعزو مدير إعلام المرور العامة العميد محمد الزيدي الأسباب التي تقع خلف كثرة الحوادث المرورية، الى “السرعة الشديدة”. ويقول الزيدي، إن “أغلب السائقين غير ملتزمين بالسرع المحددة وهي عدم تجاوز الـ 100 كم في الساعة على الطرق السريعة، إضافة إلى استخدام الهاتف النقال خلال القيادة وعدم الالتزام بحزام الأمان”. واضاف، أن “الطرق الخارجية تفتقد إلى وجود كاميرات المراقبة”، مبينا أن “الإجراءات التي تتخذها المديرية بحق المخالفين بتجاوز السرعة المحددة هي فرض غرامات وحجز المركبة”. ونقلت الوكالة الرسمية عن مدير المرور العام، اللواء طارق إسماعيل، قوله في آذار الماضي، إن “أعداد حوادث السير في تزايد مستمر وكأننا في حرب، وهنالك عدم التزام بالسرعات المحددة على الطرق”. كما أرجع الأمر أحيانا إلى استخدام بعض سائقي المركبات، الهواتف النقالة خلال السياقة، وتعاطي بعضهم الآخر المخدرات والمشروبات الروحية. من جهته، يقول المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، إن “تكرار الحوادث المرورية، يضعنا امام ضرورة تشخيص الأسباب وأولها ضعف التزام المواطنين بالتعليمات التي وضعتها مديرية المرور العامة فيما يتعلق بتحديد السرعة وارتداء حزام الأمان المهم جداً، بوصفه وسيلة لخفض الوفيات لما يوفره من حماية”. وأضاف المحنا، أن “أغلب المواطنين لا يرتدون حزام الأمان عند القيادة، ولا يمكن اعتقال الآلاف جرّاء ذلك، وينبغي أن تشيع ثقافة ارتداء حزام الأمان”، مشيراً إلى وجود “حالة عدم التزام بالقوانين الموضوعة، فضلاً عن أسباب أخرى تتعلق بالتكسرات الموجودة على الطرق والشوارع”.

واشار المحنا، إلى أن “مسألة صيانة الطرق تتعلق بالحكومات المحلية والوزارات المعنية بإدامتها ووضع الاشارات وغيرها من السبل، وليس على وزارة الداخلية سوى تطبيق القوانين، ومن بينها فرض غرامات على المخالفين، وسنويا تتم جباية مليارات الدنانير”.

من جانبه، قال مدير عام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات حسين جاسم كاظم في تصريح متلفز، “نحتاج إلى تأهيل أكثر من 1400 كم من الطرق”، مبينا أن “الكيلومتر الواحد يكلف ملياراً ونصف المليار دينار”. واضاف كاظم ان “العراق في مرتبة متأخرة عالمياً بجودة الطرق”، مستدركا “نحتاج إلى تعريض الطرق الحالية وتحسين مستوى الأمن فيها”.

وتابع، أن “نسبة الإنجاز المالي لدائرة الطرق تبلغ 100 بالمئة”.

وما زال العراق يعتمد على البنى التحتية الخاصة بالجسور والطرق التي شيّدت بين سنوات 1950 ولغاية 2000، من دون أن تقوم الحكومات التي أعقبت الغزو الأميركي للعراق بإنشاء مشاريع لتوسعة تلك الطرق أو إدامتها بشكل يمنح المسافرين قدراً كافياً من الأمان.

وفي عام 2021، لقي نحو ألف شخص حتفهم بحوادث سير في العراق، الذي يعد 41 مليون نسمة، بحسب مديرية المرور العامة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط