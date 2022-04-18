خبير قانوني : يمكن للبرلمان تخويل الحكومة بتقديم مشروع قانون الموازنة



الخبير القانوني علي التميمي: هل يمكن للبرلمان ان يخول حكومة الكاظمي حق تقديم مشروع قانون الموازنة العامة:

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١.يمكن للبرلمان ان يخول حكومة تصريف الأمور اليومية حق إرسال قانون الموازنة العامة لانها تتعلق بالامن الغذائي الذي هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأمور اليومية…

٢.يحتاج هذا التفويض إلى تصويت الاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء نصف العدد الكلي زائد واحد وان يكون هذا الحق مقتصر فقط على قانون الموازنة حصرا …

٣.يجب ان يتضمن التفويض اعتماد الحسابات الختامية لموازنة السنة السابقه وفق قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩..

٤.كل ذلك وفق المواد ٦٢ و٥ و ٦١ من الدستور و١٢ و١٣ من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ والمواد من ١٢٨ إلى ١٣٨ من النظام الداخلي للبرلمان ..

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