داعش يطلق حملة ثأر لمقتل زعيمه السابق

تنظيم الدولة الإسلامية يدعو أنصاره في تسجيل صوتي لاستغلال انشغال أوروبا في الحرب الروسية على أوكرانيا لتنفيذ هجمات انتقاما لمقتل زعيمه السابق أبو إبراهيم القرشي والناطق باسمه أبو حمزة القرشي.

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الأحد في تسجيل صوتي نسب إلى المتحدث باسمه إطلاق حملة “ثأرا” لزعيمه السابق الذي قتل في فبراير/شباط خلال عملية أميركية في شمال غرب سوريا، داعيا إلى استغلال انشغال أوروبا بالحرب الدائرة في أوكرانيا.

وتأتي التهديدات بالثأر لمقتل زعيم داعش بينما نفذ الأخير في الأشهر القليلة الماضية سلسلة هجمات دموية مباغتة استهدفت قوات النظام السوري بينما تبنى كذلك عمليات طعن وإطلاق نار في إسرائيل قتل فيها 14 إسرائيليا، بينما شهد العراق عمليات تفجير محدودة من حيث الخسائر البشرية.

وكان التنظيم أكد في العاشر من مارس/اذار مقتل زعيمه السابق أبو إبراهيم القرشي والمتحدث الرسمي السابق أبو حمزة القرشي، وعرف عن زعيمه الجديد باسم أبو الحسن الهاشمي القرشي، ليكون الزعيم الثالث للتنظيم منذ العام 2014، حين أعلن دولة الخلافة وسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق المجاور.

والزعيم الجديد وهو الثالث منذ نشأة التنظيم، غير معروف نسبيا ولم يكشف التسجيل الصوتي تفاصيل حوله.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدولة الإسلامية أبو عمر المهاجر في تسجيل بثته حسابات تابعة للتنظيم على تطبيق تلغرام “نعلن مستعينين بالله متوكلين عليه عن غزوة مباركة، غزوة الثأر للشيخين الشيخ أبي ابراهيم الهاشمي القرشي والشيخ المهاجر أبي حمزة القرشي”.

في الثالث من فبراير/شباط، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الزعيم السابق لتنظيم الدولة الإسلامية فجّر نفسه خلال عملية شنتها قوات خاصة أميركية في بلدة أطمة في شمال غرب سوريا، في منطقة تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا).

وأبو إبراهيم القرشي المتحدر من تلعفر الواقعة على مسافة 70 كيلومترا غرب الموصل في العراق، تولى زعامة التنظيم في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بعد مقتل سلفه أبو بكر البغدادي في الشهر نفسه في عملية أميركية استهدفته في محافظة إدلب.

ودعا المتحدث الرسمي باسم داعش في التسجيل الجديد، مناصري التنظيم إلى استغلال “الفرصة المتاحة، فأوروبا على صفيح ساخن” في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، لاستئناف شن عمليات في أوروبا.

وتبنى التنظيم خلال السنوات الماضية اعتداءات في عدة دول أوروبية إن كانت تفجيرات أو هجمات بالسكين أو دهسا أو بإطلاق نار.

واستهل المتحدث باسم داعش كلمته الصوتية بالإشارة إلى بيعة أفرع التنظيم الخارجية، لـ”أبو الحسن الهاشمي”، قائلًا إن الأخير تلقى بيعات متتالية من شرق آسيا وخراسان إلى غرب إفريقيا، ومن شمال أوروبا إلى سوريا والعراق.

ونقل أبو عمر المهاجر رسالة من خليفة داعش الحالي أبو الحسن الهاشمي لعناصر التنظيم دعاهم فيها إلى تكثيف الهجمات في الفترة الحالية، واستهداف القادة البارزين في الدول المعادية لداعش، كما أشاد بالهجمات التي شنها فرع داعش في غرب إفريقيا، بشكل خاص، معتبرًا أنه يستنزف خصومه من الدول الإفريقية المنخرطة في “مكافحة الإرهاب” بمنطقة حوض بحيرة تشاد.

وطالب المتحدث باسم داعش سجناء التنظيم بتجديد بيعتهم لـ”الهاشمي”، داعيًا إياهم للصبر وإعطاء مهلة أخرى للتنظيم لكي يعمل على إخراجهم من السجون ، داعيًا عناصر التنظيم لاستهداف العاملين بالسجون التي يحتجز بها عناصر التنظيم، واستهداف المحققين والقضاة وكل من له علاقة بالعمل داخل السجون، وفق تعبيره.

وتتحسب عواصم أوروبية منذ سنوات لهجمات إرهابية مباغتة وتعمل في الوقت ذاته على تضييق الخناق على شبكات تواصل وتمويل التنظيم وعززت من وتيرة التنسيق الأمني بين أجهزتها، لكن خبراء مختصين في شؤون الجماعات الجهادية يحذرون باستمرار من ثغرات أمنية وقانونية سهلت إلى حدّ كبير نجاح التنظيم في تنفيذ عمليات دموية على غرار تلك التي شهدتها باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وبلجيكا في 2016 وهجمات أخرى لاحقة اقل دموية.

وتأتي تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية بينما تحاكم فرنسا أفرادا من عناصره ممن نفذوا هجمات باريس في 2015.

وأكثر ما تخشاه العواصم الأوروبية تحركات فردية لخلايا نائمة عناصرها غير معروفة كثير منها يشن هجمات على طريقة الذئاب المنفردة.

ويبدو التسجيل الصوتي رسالة مشفرة لتلك الخلايا النائمة ومن المتوقع أن يستنفر الأجهزة الأوروبية في الفترة القادمة كما من لمتوقع أن يكثف التنظيم هجماته في العراق وسوريا وفي أفغانستان حيث يحتفظ بوجود من رحم انشقاقات سابقة في جماعات إسلامية بينها حركة طالبان.

ومن غير المستبعد أيضا أن تتحرك فروعه في دول الساحل والصحراء حيث تنشط جماعات موالية لداعش أشد دموية.

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