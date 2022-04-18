داعش يفقد القدرة على شن عمليات واسعة ضد المناطق السكنية

ترجمة حامد احمد

أفاد تقرير صحفي أن تنظيم داعش الإرهابي بدأ يعتمد على هجمات ضيقة تستهدف القوات الأمنية، مؤكداً عدم قدرته على شن عمليات واسعة في المناطق السكنية. وذكر تقرير لموقع (المونيتر) الاخباري ترجمته (المدى)، أن “مسلحي تنظيم داعش الإرهابي استغلوا ضعف الرؤية الناجم عن عاصفة ترابية ضخمة غطت اجزاء واسعة من العراق خلال الأيام الأخيرة لتنفيذ هجوم على جنود من الجيش العراقي في محافظة الانبار غربي العراق”.

وتابع التقرير، أن “داعش تبنى فيما بعد مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في 9 نيسان عند احد الطرق قرب بلدة هيت الواقعة على بعد 50 كم شمال شرقي الرمادي مركز محافظة الأنبار، وتسبب الهجوم بمقتل جنديين”.

وأشار، الى ان “تنظيم داعش ادعى مسؤوليته عن تنفيذ 120 هجوماً في العراق خلال الربع الأول من عام 2022 و77 هجوماً عبر الحدود داخل سوريا”.

وبين التقرير، أن “الانبار تنقسم الى منطقتي عمليات عسكرية للجيش، حيث تغطي المنطقة الشرقية مدينة الرمادي والفلوجة في حين تغطي المنطقة الغربية الأراضي الممتدة لحد الحدود السورية”.

ولفت، إلى أن “غالبية الجانب الغربي غير مسكون ما عدا منطقة حوض نهر الفرات الخصبة والمدن المحيطة بها المعروفة بمنطقة البادية والجزيرة”.

وأورد التقرير، أن “هيت هي أول مركز سكاني كبير على الطريق الرئيسي بعد دخول الجانب الغربي من المحافظة الشاسعة”.

وشدد، على أن “قاعدة عين الأسد الجوية تقع عند منطقة ستراتيجية تسمى في بعض الأحيان مدخل هيت حديثة، وذلك عبر الطريق الواصل بين المدينتين مباشرة”.

ويواصل التقرير، أن “منظومات دفاع جوي أميركية عند قاعدة الأسد كانت قد اسقطت قبل ذلك بتاريخ 8 نيسان طائرة مسيرة واحدة على الأقل استهدفت القاعدة”.

وأضاف، أن “عراقيين كانوا متواجدين في القاعدة في ذلك اليوم ادعوا بان طائرتين مسيرتين استهدفتا القاعدة، ولكن طائرة واحدة وصلت داخل محيط القاعدة”، مبيناً أن “واحدة من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران هي وراء الهجوم”.

ونبه التقرير، إلى أن “القاعدة تستخدمها القوات العراقية وتضم أيضا مدربين من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي”.

وذكر، أن “مسؤول من التحالف الدولي نفى التقارير عن هجوم صاروخي تعرضت له القاعدة كجزء من ذلك الهجوم، وقال ان القاعدة تضم حاليا ما يقارب 1,500 عنصر من قوات التحالف كمدربين ومستشارين”.

واستطرد التقرير، أن “الانبار كانت على مدى طويل تعتبر منطقة ساخنة لعمليات تنظيم داعش ومجاميع مسلحة أخرى تختبئ في مناطقها الصحراوية”.

وأوضح، أن “المحافظة شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً بالهجمات مقارنة بمناطق أخرى متنازع عليها يعزى تكرر الهجمات فيها لغياب التنسيق بين الصنوف المتعددة للقوات الأمنية المتواجدة على الأرض هناك فضلا عن الثغرات الأمنية التي تعاني منها تلك المناطق”.

ونقل التقرير، عن “مصادر امنية محلية القول إن شبكة عمليات ضمن قوات عشائرية في الانبار من بينهم رعاة في الصحراء يساعدون في منع وقوع كثير من الهجمات”.

من جانب آخر، أشار التقرير، إلى ان “مخلفات تنظيم داعش من عبوات والغام تشكل مشكلة امنية في مختلف مناطق العراق وأنها تسببت خلال الأشهر الأخيرة بقتل عدد من الجنود والعناصر الأمنية في المحافظة”.

وأضاف، أن “التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة كان قد لعب دوراً كبيراً بإسناد القوات العسكرية في حربها ضد داعش في العراق منذ العام 2014”.

وشدد، على أن “دور التحالف تحول بشكل رسمي في أواخر عام 2021 الى مهام غير قتالية”.

وأردف التقرير، أن “تنظيم داعش ما يزال يعمل بالخفاء في البلاد ضمن خلايا صغيرة، ورغم اعلان النصر على داعش وهزيمته في العراق في كانون الأول عام 2017”.

وأفاد، بأن “خلايا داعش تقوم الان، على نحو عام، باستهداف قوات امنية عراقية ومن تراه يتعاون معهم وذلك من خلال هجمات ضيقة النطاق نسبياً، ومن النادر وقوع هجمات واسعة في مناطق سكنية”.

ويواصل التقرير، أن “شرطة الانبار المحلية ذكرت بتاريخ 12 نيسان انها القت القبض على مجموعة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال باستخدام مواد سمية ضد شخصيات محلية من مختارين وقادة امنيين في المحافظة”.

وزاد، أن “تقرير للأمم المتحدة نشر في شباط الماضي كان قد أشار الى ان تنظيم داعش ما يزال يحافظ على وجود سري كبير في العراق وسوريا ويشن هجمات مستمرة على جانبي حدود البلدين مع امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا”.

ومضى التقرير، إلى أن “التنظيم ما زال يحتفظ بعدد يقدر بحدود 10 آلاف مسلح منتشرين ما بين العراق وسوريا، وكان اخر أكثر الهجمات دموية لداعش في العراق هو التفجير الانتحاري الذي شهدته العاصمة بغداد في تموز 2021 وراح ضحيته 30 شخصاً”.

عن: المونيتر

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