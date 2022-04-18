فنلندا تحجز قطعا أثرية روسية وموسكو تستدعي السفير للاحتجاج

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الفنلندي لدى موسكو، للاحتجاج على مصادرة بلاده أعمالا وقطعا فنية تملكها متاحف روسية، تبلغ قيمتها أكثر من 40 مليون يورو (نحو 45 مليون دولار أميركي)، وذلك خلال مرورها عبر فنلندا، محملة هلسنكي المسؤولية في حال تعرضت القطع للتلف.
وكانت هذه الأعمال في طريق العودة إلى روسيا عبر فنلندا، بعد إعارتها لمتاحف في إيطاليا واليابان.
ويرى مراقبون أن هذه الحادثة تندرج في سياق توسع المواجهة بين روسيا والغرب، لتطال الجوانب الثقافية والفنية، مشيرين في هذا المضمار إلى حوادث مشابهة تعلقت بحظر رموز ثقافية وأدبية ورياضية روسية في عدد من البلدان الغربية.