لصحة شعرك وأظافرك.. الأطباء ينصحون بفيتامين B7

صحة الشعر الشاملة تتطلب التغذية من الداخل والخارج وقد يلعب البيوتين دورا حيويا. يُعرف أيضا باسم فيتامين H أو فيتامين B7 ويساعد الإنزيمات على تكسير الدهون والكربوهيدرات والبروتينات في الطعام وتنظيم الإشارات التي ترسلها الخلايا ونشاط الجينات ونقص البيوتين يمكن أن يؤدي بالتأكيد إلى تساقط الشعر ومشاكل الجلد أو الأظافر .

البيوتين يساعد في تجديد الخلايا ونموها بشكل أفضل ويعزز عملية التمثيل الغذائي للأحماض الأمينية التي تبني البروتين والتي تعتبر ضرورية لنمو الشعر والأظافر والجلد أيضًا، وتبلغ الجرعة الموصى بها حوالي 30 مجم للبالغين العاديين.

ومن فوائد البيوتين أنه يساعد في الحفاظ على صحة فروة الرأس وسمكها وحجمها، ومع ذلك، إن الوعي بدور التغذية السليمة له دور كبير لتعزيز صحة الشعر والأظافر.

وفي بعض الأحيان، قد تؤدي جرعة أعلى إلى بعض المشكلات المتعلقة بالأمعاء أو الإمساك.

وينصح الأطباء بالتأكد من تناول الجرعة الصحيحة، ويفضل أن يكون ذلك بعد وجبة الإفطار كل يوم.

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