مستشار الكاظمي: العراق يعيش في أفضل أوضاعه المالية

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، أن العراق يعيش في أفضل أوضاعه المالية، فيما استبعد لجوء الحكومة الى الاقتراض الخارجي.

وقال صالح إن “العراق يعيش اليوم بأفضل أوضاعه المالية بتاريخه الحديث من حيث التدفقات النقدية”.

ودعا إلى “ضرورة توظيف هذه التدفقات النقدية في الاستثمارات المنتجة لمورد الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشغيل الموارد البشرية الوطنية في نشاطات ينبغي أن تكون مدرة للدخل ومعظمة للثروة في الوقت ذاته”.

وأضاف أن “سياسات الاستثمار لموارد كبيرة تتطلب تشغيلها بمفاصل اقتصادية من أجل تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية”

ولفت إلى أن “الظروف الاستثنائية هي التي تفرض سياسة الاقتراض، منها عجز الإيرادات الحكومية بسبب دورة الأصول النفطية الهابطة”.

وأكد أن “ارتفاع أسعار النفط وما يترتب عليه من عائدات ريعية كبيرة ستغني عن فكرة الاقتراض الحكومي الخارجي”.

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