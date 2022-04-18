موفق القريني عالم الموضة أدخلتني عالم السينما العالمية

بغداد : 2022

يواصل الممثل موفق القريني انتقاء خطواته في عالم صناعة الموضة والتي كانت السبب في دخوله لعالم السينما العالمية ، إذ يسعى دائماً إلى التجديد في تجاربه التي يكتنفها التشويق وعدم تكرار تلك التجارب ،فهو يختار تحدّيات جديدة من شأنها أن تشكّل إضافة إلى مسيرته الفنية.

وعلى مدار أعوام مضت قدم الفنان موفق القريني العديد من الأعمال خصوصا في مجال الإعلان الدعائي ، ولفت القريني صناع الموضة في ايطاليا ليكون احد ابرز عارضي الأزياء في ميلان ، لكونه يحرص على عدم التهاون في الظهور بأدق العروض مما يساهم في صقل شخصيته الفنية ، ليحل ضيفا على العديد من البرامج التلفزيونية العالمية كان أخرها في برنامج Guess my age TV بتاريخ 17-1-2022 .

كما تلقى الفنان موفق القريني الكثير من العروض للمشاركة في أفلام عالمية صورت جميعها في ايطاليا ، فيما يجري حاليا التشاور للمشاركة في فيلم سينمائي فضّل أن تبقى تفاصيله سريّة حتى يوم الإعلان الرسمي عنه .

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