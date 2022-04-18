ميسان تتخذ إجراء لمواجهة انخفاض مناسيب دجلة

أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ميسان، أمس الأحد، نصب مضخات كهربائية عائمة في نهر دجلة نتيجة الشح المائي الحاصل وإيصال الحصص المائية للذنائب والأنهر الفرعية.

وأوضحت مديرية الموارد المائية في بيان تلقته (المدى)، أنه “تواصل الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض دجلة أعمال نصب المضخات العامة لمواجهة انخفاض المناسيب ومعالجة الشح المائي، حيث باشر قسم المحطات في مديرية الموارد المائية في ميسان وبالتعاون مع قسم الآليات بأعمال حفر أحواض المضختين الكهربائيتين العائمتين وتعويمهما وبقدرة تصريف (١.٨٢ م٣/ثا) للمضخة الواحدة في قاطع شعبة الموارد المائية في ناحية العزير عند نهر “الجري” ومن ثم سيتم تشغيلهما لرفد نهر الجـهاد “العِـزُّ سـابقاً” بالتصاريف المائية ليخدم القرى والأرياف على جانبيه في محافظتي ميسان والبصرة”.

وأضاف البيان “وتأتي هذه الأعمال التي تقوم بها المديرية لمواجهة انخفاض المناسيب نتيجة الشح المائي الحاصل وإيصال الحصص المائية للذنائب لإنجاح خطة وزارة الموارد المائية الرامية لإيصال المياه لأبعد نقطة إرواء في عموم ميسان خلال الموسم الصيفي”.

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