ناغلسمان يتلقى تهديدات بالقتل بعد خروج بايرن من دوري الأبطال

أعلن مدرب بايرن ميونيخ، يوليان ناغلسمان، أنه تلقى تهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الإقصاء المفاجئ لفريقه من دوري أبطال أوروبا أمام فياريال، الثلاثاء الماضي.

وقال ناغلسمان في مؤتمر صحفي عقده عشية المواجهة التي ستجمع الأحد بين بايرن ميونيخ وأرمينيا بيليفيلد في الدوري الألماني: “أعلم أنني سأتلقى انتقادات دائما من جميع الأطراف، هذا أمر طبيعي ويمكنني التعامل معه. لكن مع وجود 450 تهديدا بالقتل على إنستغرام، فإن الأمر ليس بهذه السهولة”.

وأضاف: “إذا أراد الناس قتلي فهذا شيء، لكنهم يهاجمون أيضا والدتي التي لا تهتم حتى بكرة القدم”.

وتابع: “أنا لا أفهم ذلك. بمجرد إطفاء التلفزيون، ينسى الناس كل الآداب. ويعتقدون أنهم على حق، هذا هو الشيء الجنوني”.

ولدى سؤاله عما إذا كان قد فكر في اتخاذ إجراء قانوني، قال ناغلسمان إن هناك ببساطة تهديدات كثيرة بحيث لا يمكن أن يكون ذلك واقعيا.

وودع البايرن، الذي كان أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، المسابقة القارية من الدور ربع النهائي، إثر خسارته أمام فياريال، بنتيجة 1-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: وكالات

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط