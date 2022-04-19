Posted on by

أوبك + تخفق في تحقيق أهدافها من إنتاج النفط

أظهر تقرير صادر عن تحالف المنتجين أن أوبك + أنتجت 1.45 مليون برميل يوميًا دون أهدافها الإنتاجية في شهر آذار/ مارس ، حيث بدأ الإنتاج الروسي في التراجع بعد العقوبات التي فرضها الغرب، وفقا لوكالة “رويترز”.

وأظهر التقرير أن روسيا أنتجت نحو 300 ألف برميل يوميا دون المستوى المستهدف في آذار/مارس عند 10.018 ملايين برميل يوميا بناء على مصادر ثانوية.

وأظهرت البيانات أن الامتثال لتخفيضات الإنتاج ارتفع إلى 157٪ في مارس من 132٪ في فبراير ، وهو أعلى مستوى منذ أن أدخلت المجموعة تخفيضات إنتاج قياسية بنحو 10 ملايين برميل يوميًا في مايو 2020 لمواجهة تأثير الوباء على الطلب.

واتفقت أوبك + ، التي تضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا ، الشهر الماضي على زيادة إنتاج نفط شهرية أخرى متواضعة قدرها 432 ألف برميل يوميا لشهر مايو ، لتقاوم ضغوط كبار المستهلكين لضخ المزيد.

مع قيام المجموعة بإلغاء تخفيضات الإنتاج ، يفشل العديد من المنتجين ، وبالتحديد دول غرب إفريقيا التي تكافح مع نقص الاستثمار ونزوح شركات الطاقة الدولية ، من مواكبة ذلك.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close