إهانة السلطات .. سلاح قانوني شرعه صدام لتكميم الأفواه في العراق

بغداد/ مصطفى الجوراني

تعود المادة 226 من قانون العقوبات إلى الواجهة بين فترة وأخرى، كونها شرعت في زمن نظام صدام حسين البائد، ولا تزال السلطة في العراق تعتمد عليها.

ناشطون وصحفيون اعتبروا أن هذه المادة جاءت لتكميم الأفواه خصوصاً وأنها طبقت في مرات عدة بحق متظاهرين وصحفيين انتقدوا أداء الحكومة أو ملف فساد متفشي في الدولة، آخرها كما حصل مع أحمد الملا طلال والفنان إياد الطائي خلال تأدية مشهد تمثيلي انتقد فيه ظاهرة في وزارة الدفاع.

فبعد ساعات من عرض الحلقة، توعدت وزارة الدفاع العراقية، يوم الاثنين الماضي، مقدم البرامج أحمد ملا طلال والممثل إياد الطائي، بالملاحقة القانونية.

الحاجة إلى التعديل

وقال الخبير القانوني، أحمد العبادي، إن “نص المادة 226 من قانون العقوبات موجود منذ العام 1969، وهو يتكلم عن النظام الدكتاتوري”.

وفي حديث لـ (المدى)، أشار العبادي، إلى أن “المرحلة الحالية في البلاد تحتاج إلى إعادة النظر في هذه النصوص القانونية، كون النظام الآن يسير نحو النظام الديمقراطي”.

وتنص المادة 226 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على “يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية”.

إهانة السلطات

وفي هذا الصدد يقول، الناشط المدني أحمد فاضل، في حديث لـ (المدى)، “بما أن كل القوانين العراقية تصنف فيها العديد من الأخطاء وأولها الخلاف السياسي الحاصل بتفسيرات المواد الدستورية، فلا غرابة من استغلال هكذا مادة بأبشع الطرق لمحاربة وسائل الإعلام والناشطين والمراقبين وكل شخص مهما كانت صفته بحال توجيه اتهام أو نقد للسلطة أو الأحزاب المتنفذة”.

وأضاف أن “هذه المادة يمكن وصفها أيضا بـ (اللعوب)، أي هي تستخدم حسب المزاجات السياسية والخطوط التي تعتمد الولاءات قبل الحقوق، وأيضا بما أن الأحزاب والجهات الحكومية بمختلف درجاتها وسلطاتها لا تحترم مطالبات الناس بالخدمات ومحاربة الفساد وتوفير أبرز الحقوق، فيجب عليها الخجل من محاسبة الناس لمجرد انتقاد”.

وأشار فاضل، إلى أن “هذه المادة يجب أن يتم تعديلها كي تكون مادة قانونية منصفة، وتعطي مثلا للناشط والمواطن والإعلامي حق توجيه السؤال والحصول على إيضاح بطرق علنية، وهذا حق يجب أن يكون دستوراً، لا أن تحاسب الفئات المذكورة عليه”.

وختم حديثه بالقول إنه “اليوم أصبحت هذه الفئات المهددة بخطر هذه المادة تلجأ لتمثيل المشاهد كي توصل فكرة عن حجم الفساد أو الغبن أو الظلم الذي تمارسه الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة ضد المواطن، ولكن حتى المشاهد التمثيلية لم تسلم من المحاسبة واستغلال القانون بحجة إهانة السلطات”.

مادة مبهمة

من جانبه قال الخبير القانوني أمير الدعمي، في حديث لـ (المدى)، إن “المادة 226 من قانون العقوبات مبهمة كونها نصت على معاقبة كل من يهين السلطات بالسجن أو الغرامة، وبالتالي لم تحدد نوع الإهانة وآلياتها”.

وأضاف الدعمي، “قد تكون بعض الكلمات غير مهينة لأحد ويمكن أن يعاقب عليها القانون، بالتالي لذلك هي ملغمة”، مشيراً إلى أن “هذه المادة تتناقض تماماً مع نصوص الدستور التي تكفل حرية الرأي والتعبير وفق المادة 37”.

وأشار الخبير القانوني، إلى أن “الحكومات والطبقة السياسية بعد العام 2003 متمسكين بهذه المادة”، معتبراً في ذات الوقت أن “هذه المادة هي قمعية، وتحد من الديمقراطية في البلاد”.

وختم الدعمي، حديثه بالقول إن “هناك العديد من الدعاوى قدمت للطعن بهذه المادة لدى المحكمة الاتحادية، لكن دون فائدة فجميعها ردت”.

وتنص المادة 37 من الدستور العراقي على: –

1 -حرية الإنسان وكرامته مصونة.

2 -لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي.

3 -يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقا للقانون.

وعقب تصاعد الاحتجاجات خلال السنوات القليلة الماضية، شهد العراق صدور عدد من مذكرات القبض بحق الناشطين المدنيين والصحفيين وفقا للمادة 226 من قانون العقوبات.

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