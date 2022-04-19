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اتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني “شباب”- فرع برلين يشارك بإحياء يوم الأسير الفلسطيني

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بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني و بدعوة من لجنة العمل الوطني الفلسطيني في برلين و بمشاركة اتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني “شباب” – فرع برلين تم تنظيم وقفة تضامنية مع اسرانا البواسل في سجون الاحتلال الفلسطيني.

بحيث شارك وفد من اتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني”شباب” – فرع برلين بالوقفة التضامنية التي دعت لها لجنة العمل الوطني الفلسطيني و تخلل الوقفة عدة كلمات شددت على ضرورة دعم و اسناد صمود اسرانا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي و ضرورة العمل على تكثيف الجهود للافراج الفوري عن الاسرى الاطفال البالغ عددهم 85 وفي مقدمتهم الأسير الطفل احمد مناصرة.

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