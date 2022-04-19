احداهن عراقية .. العثور على جثث 3 نسوة في مخيم الهول

أكدت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، أن القوى الأمنية في مخيم الهول بغربي كوردستان(كوردستان سوريا) عثرت على جثث 3 نساء قتلن على يد مسلحين يعتقد أنهم من خلايا تنظيم داعش، إحداهن عراقية.

أكدت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، أن القوى الأمنية في مخيم الهول بغربي كوردستان(كوردستان سوريا) عثرت على جثث 3 نساء قتلن على يد مسلحين يعتقد أنهم من خلايا تنظيم داعش، إحداهن عراقية.

وذكرت هذه المصادر ، أن ” مسلحين قتلوا 3 نساء في القطاع الأول داخل مخيم الهول إحداهن لاجئة عراقية تبلغ من العمر (39 عاما)، فيما هوية الجثتين المتبقيتين لا تزال مجهولة حتى اللحظة.”

ووفقا لتلك المصادر ، فإن “عدد القتلى على يد المسلحين في مخيم الهول قد ارتفع إلى 9 منذ بداية العام الجاري”.

وأقدم مسلحون في العاشر من أبريل /نيسان الجاري، على قتل لاجئ عراقي بسلاح مزود بكاتم صوت في القطاع الرابع داخل المخيم.

وشهد المخيم مؤخرا حوادث أمنية متعددة بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين حيث قتل وأصيب عدد منهم.

ووفق إحصائيات رسمية، فإن مخيم الهول يأوي 16404 عائلة، عدد أفرادها 60351، منهم 8256 عائلة عراقية ويقدر عددهم بـ 30738 شخصاً، و5619 عائلة سورية تقدر بـ 21058 شخصاً ونحو 2529 عائلة أجنبية تقدر بـ 8555 شخصاً.