اقتصادي: أنبوب بصرة – العقبة مشروع سياسي يخدم الأردن فقط

اعتبر الخبير الاقتصادي نبيل العلي , الثلاثاء , استضافة وزير النفط احسان عبد الجبار في لجنة النفط والطاقة النيابية اجراء رقابي صحيح بشأن مشروع الانبوب النفطي بين العراق والأردن الذي يمتد من البصرة الى ميناء العقبة , مبينا ان المشروع ليس له أي جدوى او منفعة اقتصادية للعراق وانه يخدم الأردن فقط .

و قال العلي في تصريح , ان ” مشروع اتفاقية انشاء مد أنبوب نفطي من البصرة الى ميناء العقبة الأردني ليس فيه أي جدوى او منفعة اقتصادية للعراق وانه يخدم الأردن فقط ” . مؤكدا ان ” المشروع سياسي لانه سيدفع للمملكة الأردنية الهاشمية النفط العراقي وباسعار بخسة لاتذكر وعلى حساب الشعب العراقي ”

وأضاف ان ” استضافة وزير النفط احسان عبد الجبار في لجنة النفط والطاقة النيابية اجراء رقابي صحيح ويثنى عليه فيما يخص مناقشته والطلب منه تقديم الجدوى الاقتصادية ورقيا” .

وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح اقر في تصريح سابق، بوجود تخبط في دراسة جدوى واليات تنفيذ مشروع نقل النفط من البصرة الى ميناء العقبة، مبينا ان الخلاف حول جدوى المشروع كبير وشائك سيؤجل حسم الموضوع. انتهى/25م

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