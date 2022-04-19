التجارة تؤكد السيطرة على الأسواق.. وخبراء: الغلاء ما زال مستمراً

بغداد/ أسامة البياتي

أفادت وزارة التجارة، أمس الاثنين، باتخاذها إجراءات أسهمت بالسيطرة على الأسعار في الأسواق، لكن خبراء أكدوا ان الغلاء ما زال مستمراً، مشددين على أن الدولة لا يحق لها التدخل بالأعمال التجارية مباشرة إلا من خلال خلق نوع من المنافسة بزيادة العرض للمواد الغذائية والاستهلاكية الرئيسة.

وذكرت مصادر مطلعة في وزارة التجارة، إلى (المدى)، أن “فرقاً جوالة تابعة للوزارة بمعية القوات الأمنية أجرت حملات لملاحظة الأسعار في الأسواق”.

وأضافت المصادر، أن “تلك الفرق تمكنت من السيطرة على الأسعار وإنهاء الأزمة التي حصلت خلال الأيام الماضية”.

وأشارت، إلى أن “الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات أبرزها ابرام تعاقدات من أجل الحصول على مفردات البطاقة التموينية وتوزيع أكثر من حصة بهدف إحكام السيطرة على الأسواق المحلية”.

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، في حديث إلى (المدى)، إن “ارتفاع اسعار المواد الغذائية يعود البعض منه إلى اسباب خارجية منها الازمة في أوكرانيا، والآخر داخلي يتمثل بتغيير سعر صرف الدولار وفرض ضرائب ورسوم جديدة على المواد المستوردة”.

وأضاف الهماشي، أن “تصريحات وزارة التجارة بشأن السيطرة على الأسعار مثيرة للاستغراب، كون الغلاء ما زال مستمراً رغم أنه بنفس المستويات التي كان عليها منذ أيام”.

وأشار، إلى أن “الأزمة كانت في البداية تدريجية والارتفاع حصل بنحو تصاعدي بسبب الخزين الموجود والعقود التي ابرمت في السابق على شراء البضائع، حتى وصلت اليوم إلى سعر نهائي استقرت عليه لكنه بطبيعة الأحوال أكثر مما كان عليه قبل الازمة”.

وبين الهماشي، أن “الحكومة العراقية ألزمت هيئة الكمارك بإدخال خمسة محاصيل زراعية فقط واعفتها من الرسوم، والقرار جاء بشكل مؤقت لتسعين يوماً، لكننا نتوقع أن تعود الأزمة مرة أخرى بعد انتهاء نفاذ القرار”. ورأى، أن “الحكومة لا تستطيع التدخل المباشر في تحديد الأسعار لأن سياسة الدولة بعد 2003 تحولت إلى (اقتصاد السوق)”.

ومضى الهماشي، إلى “عدم وجود مقاييس في تحديد الأسعار في السوق، فهي تخضع إلى العرض والطلب، والأعباء ما زالت كما هي على المواطن العراقي”.

من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي داوود عبد زاير، في حديث إلى (المدى)، أن “الأسعار الحالية في الأسواق مرتفعة بنسبة 30%، والأمر لا يتعلق فقط بالعراق إنما بثمن ما يتم تصديره من الدولة ذاتها”.

وتابع زاير، أن “الحد من الارتفاع بحاجة إلى آلية يتم اتباعها تتمثل بتنويع مصادر الاستيراد وعدم اقتصارها على دولة محددة”.

وطالب، “وزارة التجارة بالتعاقد على كميات كبيرة من المواد الغذائية، وضخها في الأسواق بأسعار مناسبة”.

ورأى زاير، أن “هذا الاجراء من شأنه أن يخلق بيئة تنافسية تحد من احتكار بعض التجار للمواد الغذائية بغية رفع أسعارها”.

ونصح زاير، “الحكومة بوضع برنامج سنوي يتعامل مع الازمات الاقتصادية بغية عدم تكرار ما حصل من غلاء واضح في الأسعار”.

وكان مجلس الوزراء قد فتح باب الاستيراد أمام بعض المحاصيل الزراعية لمدة تسعين يوماً بهدف السيطرة على غلاء الأسواق، فيما كشف عن اتخاذه الإجراءات القانونية بحق العشرات من التجار المتلاعبين بالأسعار.

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