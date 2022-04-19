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الرئيس بارزاني مهنئناً برأس السنة الإيزيدية: ندعم مطالبهم بكل ما أوتينا من قوة

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية الاربعاء الاحمر، أتقدم بأحر التهاني والتبریكات لجميع الإخوة والأخوات الإيزيديين في كوردستان والعالم وأتمنى لهم الموفقیة والسعادة.

وبهذه المناسبة السعيدة نؤكد للاخوة والاخوات من الايزديين هذا الجزء العزيز من شعبنا الكوردستاني باننا ندعم مطالبهم بكل ما اوتينا من قوة، ونشاركهم في كل الامهم ومعاناتهم، داعين جميع الاطراف لمساعدتهم في تقرير مصيرهم ومستقبلهم، لتضميد جراحهم ووضع حد للهجرة والمعاناة التي تعرضوا لها على ايدي اعداء امتنا من الارهابيين، مؤكدين لهم بأن كوردستان وطن التعايش ويجب على الجميع تعميق هذا المبدأ، آملين أن تحتفلوا بجميع اعيادكم ومناسباتكم بحرية تامة وفرح غامر وكل عام وانتم بخير وسعادة.

مسعود بارزاني
۱۹ نیسان ۲۰۲۲م

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