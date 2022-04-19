السفير مسجدي: نبذل كل جهودنا لخفض كلفة الرحلات الجوية للعتبات المقدسة بالعراق

واشار مسجدي خلال لقائه رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية صادق حسيني الذي يزور بغداد حاليا، الى قضية الزيارة وابعادها المعنوية والثقافية وقال: سنبذل كل مساعينا لخفض كلفة الزيارة بواسطة الرحلات الجوية وبامكاننا الوصول الى اتفاقيات جيدة في قضية الزيارة.

من جانبه قال رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية بان مشكلة الكلفة الباهظة للسفر جوا الى العتبات المقدسة وفتح الحدود البرية يعدان من القضاية القابلة للمتابعة.

ووصف اللقاءات مع المسؤولين العراقيين بانها مثمرة وجيدة واضاف: ان المتابعات ستستمر من اجل تسهيل شؤون الزوار للوصول الى نتيجة تزيد رضى الزوار.

ووجه الشكر والتقدير للمسؤولين العراقيين لتقديم الدعم اللازم في سياق معالجة هواجس الزوار وقال: ان كرامة وعزة وامن وسلامة الزوار تحظى باهمية فائقة ونحن نبذل اقصى جهودنا من اجل كسب رضى زوار اهل البيت (عليهم السلام).

انتهى ** 2342