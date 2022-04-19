الشيوعي العراقي: كلا للعدوان التركي وليتوقف على الفور

شنت القوات التركية أمس الاحد عدوانا غاشما جديدا في مناطق بإقليم كردستان العراق.

في هذا الشأن صرح الرفيق حسين النجار، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي لـ “طريق الشعب” ان “تركيا تمادت كثيرا في اعتداءاتها على العراق وسيادته وأمنه، ضاربة عرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية وعلاقات حسن الجوار، ومنتهكة حرمة الأراضي والأجواء العراقية”.

وأشار الرفيق النجار من جانب آخر الى “ان تركيا تعمد أيضا الى حرمان العراق من حصته العادلة، كدولة مصب، في مياه نهري دجلة والفرات، وتلحق بهذا أفدح الإضرار بالانتاج الزراعي الوطني للعراق وبأمنه الغذائي، فضلا عن التداعيات الأخرى الناجمة عن شح المياه”.

واستنكر الرفيق حسين النجار العدوان وطالب “بايقافه فورا، وسحب القوات التركية المعتدية من أراضينا، وإزالة قواعدها العسكرية”.

وشدد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي على ان من واجب “جميع دول في جوار العراق احترام سيادته وسلامة مواطنيه وحفظ ممتلكاتهم، وان على الحكومة العراقية اتخاذ كافة الاجراءات لدرء العدوان والحيلولة دون تكراره”.

واختتم تصريحه بالقول انه “في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها بلدنا، نجدد رفضنا وادانتنا لأية تدخلات خارجية في الشأن العراقي، أيا كان شكلها ومصدرها”.

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