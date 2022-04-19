العمليات المشتركة تستعين بـ قوات نوعية لتطهير أخطر معاقل داعش

بغداد/ فراس عدنان

خصصت قيادة العمليات المشتركة “قوات نوعية” لتطهير معقل خطير لتنظيم داعش الإرهابي جنوبي كركوك يعتقد بأنه منطلق تنفيذ الهجمات الأخيرة التي شنها الارهابيون في المناطق المحيطة به. وتتحدث قيادة العمليات عن عزمها انهاء تواجد التنظيم في تلك المناطق التي تتمتع بكونها صعبة جغرافياً وتساعد على الاختباء، ولا يمكن رصدها من خلال سلاح الجو.

ويقول المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي، إن “جميع العمليات التي تنفذها القوات العسكرية يسبقها جهد أمني واستخباري ويتم في ضوء ذلك وضع المعلومات لغرض تحليلها”.

وأضاف الخفاجي، أن “عملية المطرقة الحديدية التي استهدفت تطهير وتمشيط وادي شاي اختلفت عن سابقاتها، من جميع المقاييس، وشهدت اشتراك القوات الخاصة العراقية لأول مرة بشكل كامل”.

وأشار، إلى أن “القوات الخاصة العراقية تتمتع بسرعة التنقل وامكانياتها على المناورة والتحرك في مختلف الظروف الجوية، والتضاريس الصعبة، وهي تنفذ مهام معينة ولا يمكن زجها في معارك الصحراء لان هناك قطعات أخرى مختصة بهكذا نوع من القتال”.

ولفت الخفاجي، إلى أن “الاستعانة بالقوات الخاصة حصل نتيجة الخطورة التي يتمتع بها وادي شاي، وكونه يشرف على ثلاث محافظات، نينوى وصلاح الدين وكركوك وقد كثرت في تلك الرقعة الجغرافية العمليات الإرهابية، وبالتالي أتت الحاجة للاستعانة بالقوات الخاصة”.

وأوضح، أن “الفرقة الثامنة من الجيش العراقي التابعة للمقر المتقدم في كركوك اشتركت أيضاً في العملية على محور وادي شاي، وفي الجانب الآخر فقد كان هناك تواجد لجهاز مكافحة الإرهاب”.

وبين الخفاجي، أن “اختيار هذا النوع من القوات جاء نتيجة تواجد عناصر تنظيم داعش في وادي شاي الذي يبلغ طوله 55 كم، ووادي زغيتون من الجانب الآخر ويبلغ طوله 60 كم”.

ونوه، إلى أن “قيادة العمليات المشتركة تواجدت في وادي شاي، ونزل القادة إلى المغارات والمضافات الذي كان تنظيم داعش الإرهابي يتواجد فيها واطلعوا على آلية خزنه للعتاد ومواد الدعم اللوجستي الأخرى وكيفية انطلاقه”.

وشدد الخفاجي، على أن “العملية مستمرة لحين تحقيق أهدافها بالقضاء على المجاميع الإرهابية المتواجدة فيها، في ضوء المعلومات الكاملة التي حصلنا عليها في وقت سابق”.

وأورد، أن “المنطقة التي شهدت العمليات بعيدة عن السكان ونائية ولا يمكن الوصول إليها بسهولة، وكانت منطلقاً للهجمات طيلة المدة الماضية كونها تساعدهم على الاختباء”.

وبين الخفاجي، أن “القوات العراقية كانت في السابق لا تستطيع الوصول إلى هذه المناطق، وهذه المعاناة تمتد إلى سلاح الجو الذي عانى في رصد ما فيها نتيجة كثافة الأشجار”.

وشدد، على أن “عمليات التطهير والتمشيط التي حصلت في الوادي مهمة جداً لتصفية واكتساح ما موجودين فيها بنحو تام”.

وأردف الخفاجي، أن “الأهداف التي بدأنا التعامل معها نوعية، منذ عملية الإرادة الصلبة قبل بدء شهر رمضان، فقد كانت في مناطق صحراوية وتمتد بين الحدود الفاصلة لقواطع عمليات محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار”.

ويسترسل، أن “عملية المطرقة الحديدية هي استكمال للعملية السابقة بأنها تعتمد على أهداف مهمة جداً وتحليل دقيق للمعلومات التي تردنا، وضمن خطة شاملة لانهاء تواجد الإرهاب في تلك المناطق”.

وأكد الخفاجي، ان “الهدف الأساسي هو تجفيف أوكار الإرهاب بنحو تام وبشكل يمنع عودة الخلايا مرة أخرى وهذا يتحقق بتكثيف تواجد القطعات العسكرية وملاحقة العود مع وجود الدعم بمختلف انواعه اللوجستي والجوي والإداري”. ومضى الخفاجي، إلى أن “قيادة العلميات المشتركة عازمة على إنهاء تواجد العدو في أي منطقة مهما كانت بعيدة عن المدن والسكان”. من جانبه، ذكر الخبير الأمني أحمد الشريفي، أن “تنظيم داعش الإرهابي بدأ بعض التحركات في مناطق صحراوية وشن هجمات استهدفت القوات الأمنية”.

وتابع الشريفي، أن “القوات العراقية استشعرت خطر التنظيم وردت عليه بعمليات واسعة الهدف منها القضاء على الخلايا النائمة وملاحقة المفارز التي تنفذ الاعمال الإرهابية”.

ودعا، إلى “تكثيف الجهد الاستخباري، والاعتماد أكثر على الطائرات في رصد تحركات الجماعات الإرهابية بغية القضاء عليها تماماً”.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد استغل الظروف الجوية الأخيرة والعواصف الترابية فضلاً عن موسم شهر رمضان في تنفيذ هجمات استهدفت القوات الأمنية في مناطق من محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك.

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