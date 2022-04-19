تقرير دولي ينصح الحكومة بتخصيص 15% للقطاع التربوي

ترجمة: حامد احمد

أوصى تقرير دولي الحكومة العراقية بتخصيص 15% من الميزانية العامة للقطاع التربوي، فيما دعا المنظمات لمساعدة وزارة التربية ببناء 10 آلاف مدرسة ومعالجة العجز في الأبنية المدرسية. وذكر تقرير لموقع (ريليف ويب الدولي) ترجمته (المدى)، أن “دراسة أعدتها اربع منظمات دولية أظهرت وجود فجوات كبيرة في قطاع التعليم في العراق”.

وأضاف التقرير، أن “الدراسة عزت ذلك لحد كبير الى الافتقار لتخصيصات حكومية لدعم خدمات أساسية للتعليم بضمنها تأهيل المدارس وكذلك قلة المدرسين المؤهلين ونقص عددهم مقارنة بأعداد التلاميذ مع رداءة البنى التحتية للمدارس”.

وأشار، إلى أن “عوامل وتحديات متراكمة استمرت لعدة سنوات جعلت من الصعوبة جدا لأطفال العراق الحصول حتى على خدمات تعليم أساسية مما تسبب ذلك بترك جيل من أطفال البلد دون الحد المطلوب من التعليم وسيواجهون مستقبلا صعبا”.

وشدد التقرير، على أن “الدراسة التي أعدتها كل من منظمة، سيف ذا جلدرن، ومنظمة مجلس اللاجئين النرويجية، ومنظمة ميرسي كوربس، نون فايولينت بيس فورس الدولية شملت زيارة عدد من المدارس في كل من محافظات الانبار وديالى ودهوك وكركوك ونينوى وصلاح الدين، التي تضررت كثيرا من المعارك والتهجير”.

ولفت، إلى أن “الغرض من الزيارات هو التحقق من فجوات خدمات التعليم الابتدائي والثانوي للوقوف على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في العراق”. وبين التقرير، أن “الدراسة ركزت على مكونات رئيسية مرتبطة بسلامة التعليم في المدارس وهي أولاً البنى التحتية التربوية والتي تشتمل على الهيكل البنياني للمدرسة وتوفر المياه والمرافق الصحية ومستلزمات النظافة، وثانياً الكادر التعليمي والذي يشمل مدرسي العقود والمتطوعين الذين قد لا يحصلون على اجر، وثالثاً خدمات إعادة دمج الأطفال التاركين المدرسة”. ولفت، إلى أن “نظام التعليم تعرقل على نحو كبير في العراق خلال السنوات الأخيرة مما نجم عن ذلك جيل من أطفال وشباب صغار سيواجهون مستقبلا قلقا جدا”.

زاد التقرير، “بينما يحضر 92% من أطفال البلد التعليم الابتدائي، فان 22% من أطفال الدراسة المتوسطة هم خارج المدرسة و40% من طلاب الدراسة الثانوية هم خارج المدرسة”.

وتابع التقرير، أن “الدراسة توضح بانه في نهاية عام 2019 بقي هناك 345,000 طفل في العراق خارج المدرسة”. ونبه، إلى أن “سنوات من المعارك أدت الى الحاق دمار وتخريب هائل للبنى التحتية التعليمية في البلد”. ويواصل التقرير، “في حالات كثيرة هناك عدم توفر للمدارس أو انها لم تعد صالحة للدوام او غير آمنة لاستقبال طلاب، ولا يوجد استثمار كاف من الحكومة لإعادة البنى التحتية للمدارس او إعادة اعمارها او تأهيلها لحل هذه الازمة على نحو شامل”. وذكر التقرير، أن “البنك الدولي أكد في آب 2020 ان وزارة التربية تقدر الحاجة بـ10 آلاف مدرسة جديدة لمواجهة مشكلة النقص الحاصل في بنايات المدارس من اجل استيعاب الزيادة المتوقعة بأعداد الطلبة، وان 6961 ألف مدرسة من مجموع 14,032 ألف مدرسة موجودة هي بحاجة لإعادة تأهيل لتكون آمنة ومهيأة لاستقبال الطلاب”.

وينقل عن “ممثل وزارة التعليم في دهوك التأكيد على الحاجة لإعادة تأهيل المدارس للنازحين والمهجرين مشيرا الى انها أولوية ملحة حيث ان المدارس المتوفرة لا يمكنها استيعاب كل الطلاب. مما يتطلب تصاميم حديثة لبناء المدارس وتشييد مدارس جديدة في المخيمات”. وتحدث التقرير، عن عدم “وجود عدد كاف من المدرسين المؤهلين المدربين لتوفير مستوى جيد من التعليم للطلبة”. وأورد، أن “ذاك سببه بشكل خاص توقف حالات التوظيف مع برامج محدودة لتدريب المدرسين (قبل الخدمة وبعد الخدمة) مما أدى ذلك لوجود فجوات حادة في المدارس باعتمادها على مدرسين متطوعين غير مدربين لا يحصلون على اجر”.

ولفت، إلى أن “وجود عجز بكادر المدرسين في البلد بنسبة 32% وفي محافظة صلاح الدين، على سبيل المثال، مع حاجة لـ 6000 مدرس إضافي”. ونوه التقرير، إلى أن “كثيرا من الطلاب تأثروا من التهجير وفقدوا اشهر أو سنوات من التعليم في المدارس”. وأضاف، أن “هذه الحالة تفاقمت أكثر مع مرحلة اغلاق المدارس لمواجهة وباء كورونا”. وتوصي المنظمات الدولية، بحسب التقرير، بـ”تقديم الدعم للأطفال الذين تركوا المدرسة للعودة من جديد من خلال برامج التعليم السريع”.

ويسترسل التقرير، أن “مديرة تربية جلولاء في محافظة ديالى وصفت وضع البنى التحتية للمدارس بالوضع البائس ولا توجد هناك صيانة وتأهيل للمدارس الموجودة”.

ونقل عنها القول، إن “مدارس كثيرة تم تدميرها قبل عدة سنوات في ديالى ولم تتم إعادة بنائها مما نجم عن ذلك شحة بعدد المدارس في المحافظة وزيادة اكتظاظ الطلاب في المدرسة الواحدة الذي يؤدي الى تدني المستوى التعليمي”.

فيما ينقل التقرير عن مدرسين في كركوك القول إنه، “بسبب عدم امتلاكهم مقاعد كافية وصفوف كافية للطلاب فانهم قسموا الطلاب الى مجموعتين، وان قسماً من الطلاب يبقون ينتظرون في الخارج بينما القسم الاخر داخل الصف ومن ثم يتبادلون المواقع”. وتابع، أن “عائلة طالب في نينوى قالت انهم سجلوا ابنهم في المدرسة ولكنه لا يستطيع حضور الدروس يوميا بسبب كثرة عدد الطلاب الذين يفوقون استيعاب الصف ولا يوجد مكان له للجلوس”. وذكر طلاب في محافظة الانبار، وفقاً للتقرير، بان “إخوانهم الصغار في المدارس الابتدائية يخافون دخول المدرسة بسبب تهالك المبنى”.

ويوصي التقرير، “الحكومة العراقية بتخصيص 15% من ميزانية الدولة للقطاع التربوي لسد هذه الفجوات وحل المشاكل التي تعيق المنظومة التربوية في البلد من بنى تحتية تربوية وبرامج اعداد وتأهيل المدرسين”. وانتهى التقرير، إلى “ضرورة أن تقوم المنظمات الدولية والدول المانحة في مد يد العون للعراق ومساعدته في الحاجة لبناء 10 آلاف مدرسة إضافية حسب تقديرات وزارة التربية العراقية”.

عن: موقع ريليف ويب الدولي

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