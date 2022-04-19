Posted on by

رائد فهمي يستقبل السيد عمار الحكيم

الحكيم: على من يشترك في الحكومة تحمل مسؤوليتها وعدم التحول للمعارضة

زار السيد عمار الحكيم والوفد المرافق له، الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي. وتداول الطرفان في الأوضاع السياسية الراهنة في البلد، وحالة الاستعصاء السياسي الراهن، فيما جرى التأكيد على أهمية حلحلة الأوضاع لصالح إحداث انفراجة تأخذ بنظر الاعتبار مصالح الناس وتخفف من معاناتهم، وحاجة البلد الى الاستقرار والأمان والسير على طريق التنمية.

ورافق السيد عمار الحكيم في زيارته التي جاءت في أجواء شهر رمضان كل من السيدة ليلى الخفاجي، عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة، والدكتور نوفل أبو رغيف والدكتور محمد حسام الحسيني، والدكتور صفاء الكناني، أعضاء المكتب السياسي للتيار.

وكان الى جانب الرفيق رائد فهمي في استقبال الوفد الرفاق بسام محي، نائب سكرتير الحزب، والرفيقان د. صبحي الجميلي وياسر السالم، عضوي المكتب السياسي للحزب.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close