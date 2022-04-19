رائد فهمي يستقبل السيد عمار الحكيم

زار السيد عمار الحكيم والوفد المرافق له، الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي. وتداول الطرفان في الأوضاع السياسية الراهنة في البلد، وحالة الاستعصاء السياسي الراهن، فيما جرى التأكيد على أهمية حلحلة الأوضاع لصالح إحداث انفراجة تأخذ بنظر الاعتبار مصالح الناس وتخفف من معاناتهم، وحاجة البلد الى الاستقرار والأمان والسير على طريق التنمية.

ورافق السيد عمار الحكيم في زيارته التي جاءت في أجواء شهر رمضان كل من السيدة ليلى الخفاجي، عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة، والدكتور نوفل أبو رغيف والدكتور محمد حسام الحسيني، والدكتور صفاء الكناني، أعضاء المكتب السياسي للتيار.

وكان الى جانب الرفيق رائد فهمي في استقبال الوفد الرفاق بسام محي، نائب سكرتير الحزب، والرفيقان د. صبحي الجميلي وياسر السالم، عضوي المكتب السياسي للحزب.

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