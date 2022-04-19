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ساندرا فارس تحقق نجاحات دولية في عالم الموضة والأزياء

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نجحت ساندرا فارس مصممة الإكسسوار، في تحقيق عدة نجاحات مؤخرا في عالم الموضة، بحصولها على شهادات دولية معتمدة في مجال الموضة والأزياء من دولتي الإمارات وباريس.
وذكرت ساندرا أنها عملت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مختلف، كما أنها شاركت في إعلانات للمحلات، وكانت تفكر في أسعار القطع، حتي الجودة، مع مقارنة الأسعار، وكيفية عمل مقارنة ما بين الماركات والأسعار للحصول على ملابس ترضي ذوق الناس.
وأوضحت ساندرا أنها تتعمد تقديم شكل جديد من الموضة يتناسب مع كل الأذواق وكافة الفئات سواء كانت بسعر غالي أو رخيص، وتعليم الفتيات على كيفية اختيار ملابسهن بشكل يرضيهن ويناسب رغبتهن.
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