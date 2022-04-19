سوريا تنعي نقيب فنانيها “زهير رمضان” إثر صراع مع المرض

كاجين أحمد

نعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين التابعتان للنظام السوري نقيب الفنانين زهير رمضان، عن عمر ناهز “62” عاماً، إثر صارع مع المرض.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية السورية، مساء اليوم الأربعاء، نعوة الوزارة ونقابة الفنانين، الخاصة بالفنان السوري زهير رمضان.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت قبل أيام عن مشفى تشرين الجامعي بمدينة اللاذقية، وفاة زهير رمضان الذي كاني يتعالج في المشفى.

وردت نقابة الفنانين على الخبر بالنفي، وهددت كل من ينشر مثل هذه الدعايات بالملاحقة القضائية.

والجدير بالذكر أن زهير رمضان المنحدر من محافظة اللاذقية اشتهر في مجال الدراما السورية، إلى جانب أعمال سينمائية، وشارك في العديد من المسلسلات السورية في أدوار عدة عدة.

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