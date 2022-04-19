عفرين: اشتباكات بين ميليشيات أنقرة توقع قتلى وجرحى

اندلعت اشتباكات مسلحة، مساء اليوم الاثنين، بين الميليشيات المسلحة الموالية لتركيا في مدينة عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

بالصدد، قال الناشط الإعلامي روهات محمد إن «اشتباكات مسلحة اندلعت بين فصيلين يتبعان لميليشيا (الجبهة الشامية)، وذلك على خلفية إغلاق أحد الطرفين الطريق أمام مرور سيارة الطرف الآخر قرب دوار القبان في حي الأشرفية وسط مدينة عفرين، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من الطرفين».

وأضاف أن «المدينة تشهد حالة من الفوضى جراء تكرار الاشتباكات بين عناصر الميليشيات».

وتشهد منطقة عفرين بين الحين والآخر اشتباكات وانفجارات وعمليات خطف وفرض إتاوات على المواطنين وسرقة آثار وقطع أشجار واستيلاء على أملاك المواطنين من قبل الميليشيات الموالية لأنقرة، وسط استياء كبير من جانب السكان.

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