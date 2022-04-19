عقب قراره بشن عملية عسكرية على أوكرانيا تقارير تكشف معلومات خطيرة عن صحة بوتين

بيشوار حسن

كشفت تقارير استخباراتية للبنتاغون وأوكرانيا عن تدهور كبير في صحة بوتين وإصابته بسرطان الأمعاء وذلك في ظل قراراته الأخيرة بشن الحرب على أوكرانيا.

وفي هذا الصدد أشارت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إلى إصابة بوتين بسرطان الأمعاء. وأكدت، نقلًا عن مصادر أمريكية لم تذكر هويتها، أن وجه الرئيس الروسي المتورم يظهر أنه كان يتناول أدوية العلاج الكيميائي أو المنشطات. كما أن عدم ظهور تعبيرات الابتسامة على وجهه يُظهر أنه يعاني من ألم بشكل مستمر.

وأوضحت المصادر الأمريكية، التي فضلت إخفاء هويتها، للصحيفة ذاتها، أن المرض ربما يجعله أكثر عدوانية، وأنه من المحتمل سبب هجومه على أوكرانيا هو الرغبة في ترك إرثًا خلفه.

فيما قال مسؤول سابق بالمخابرات العسكرية في البنتاغون، إن بوتين البالغ من العمر 69 عامًا تعرض للفحص، وأشار من قاموا بفحصه أنه مريض بشكل خطير.

يبدو أن وجه الرئيس بوتين الذي لا تلامسه الابتسامة مؤخرًا أثار علامة استفهام، فهل ذلك طبيعي بسبب الأوضاع الحالية؟ أم أن هناك سببًا آخر؟

وأفادت المصادر في إطار ذلك بأن بوتين كان يبتسم في الماضي، لكن هناك عددًا قليلًا من الصور في عام 2022 التي يبدو فيها سعيدًا. كما أكدت أنه مريض حيث يبقي موظفيه على مسافة منه خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.

مؤخرًا قال وزير الخارجية البريطاني السابق، اللورد ديفيد أوين، لـ”راديو تايمز”، إن وجه بوتين المتغير إشارة إلى أنه يستخدم المنشطات، مؤكدًا أن تلك العقاقير (المنشطات) تهاجم الجسم.

وأضاف في إشارة بكلامه إلى بوتين: “إنه فخور جدًا بعضلاته. إذا كنت تستخدم تلك الأدوية (المنشطات) فإنها تتسبب في أن يكون وجهك بتلك الوضعية. وتقلل من مناعتك وتجعلك أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط