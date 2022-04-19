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مصادر تكشف التفاصيل .. مكتب للثوري الإيراني في البوكمال لتجنيد السوريين وارسالهم للقتال في اليمن

كشفت مصادر محلية سورية ، اليوم الثلاثاء ، أن الحرس الثوري الإيراني بدأ مؤخرا افتتاح مكاتب تجنيد في البوكمال شرقي سوريا لإجراء دورات للمجندين في إيران ثم نقلهم إلى اليمن للقتال إلى جانب الميليشيات الحوثية.

وقالت تلك المصادر ، إن ” تم حتى الان تجنيد 48 شابّاً في المكتب في حين تهدف الدفعة الأولى إلى تجنيد 200 منتسب بعقود مدتها 3 سنوات، وبراتب شهري قيمته 1000 دولار للمدنيين و1200 دولار للعسكريين”.

ووفقا لتلك المصادر، فإنه ” مع اكتمال الدفعة الأولى من المنتسبين سيتم تجميع المسجلين ومنحهم بطاقات أمنية صادرة عن قيادة الحرس الثوري ونقلهم الى ايران بهدف الخضوع لدورات تدريبية ، بإشراف ضباط وقياديين من فيلق القدس (قوة العمليات الخارجية في الحرس الثوري)، ثم زجهم في القتال إلى جانب الميليشيات الحوثية في اليمن”.

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