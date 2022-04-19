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نائب عن الديمقراطي الكوردستاني: ‹التحالف الثلاثي› متماسك .. تشكيل الحكومة أواخر أيار

النسخة المصغرة

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محما خليل علي آغا، تماسك التحالف الثلاثي، معرباً عن توقعه تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة نهاية الشهر الخامس المقبل.

وشدد النائب علي آغا في بيان صدر من مكتبه اليوم، اليوم الإثنين (18 نيسان 2022)، على أن ولادة التحالف الثلاثي (الإنقاذ الوطني)، هو كاستحقاق انتخابي، ولن يكون ضد أحد إنما لإنقاذ العراق من الوضع الذي وصل إليه.

كما لفت في الوقت ذاته أن هذا التحالف أكثر تماسكا من أي وقت مضى، وأنه يتواصل مع الكتل لإخراج العراق من الانسداد السياسي، مؤكداً أن “انقاذ وطن”  “ماضٍ بتشكيل حكومة مهنية خدمية مبنية على النزاهة والكفاءة، نهاية الشهر الخامس“.

في الوقت ذاته أشار إلى مضي زعماء التحالف بتحقيق استحقاقات ومطالب الشارع العراقي وكذلك استحقاقاته الوطنية بحسب الظروف ومعطيات المرحلة، والمحافظة على وحدة وسيادة العراق، ومحاربة الفساد والإرهاب، “لإيمانهم المطلق بأنهما وجهان لعملة واحدة”.

فضلا عن تقوية المؤسسات الاتحادية، وتأمين عودة النازحين ومنحهم حقوقهم الدستورية القانونية الضائعة ماديا ومعنويا، وتأمين مناطقهم المدمرة. وفق بيان النائب.

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