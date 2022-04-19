وزير النفط: الكاظمي “تخبل” بسبب امتناعي عن إحالة أنبوب البصرة – العقبة لشركة كردية!

كشف وزير النفط احسان عبد الجبار، الثلاثاء، عن تفاصيل مثيرة بشأن مشروع انبوب نقل نفط البصرة الى ميناء العقبة الاردني، مبينا ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي “جن جنونه” بسبب امتانعي عن توقيع العقود الخاصة بالمشروع بسبب عدم ضمان جدوى الانبوب.

وقال عبد الجبار خلال استضافته في وقت سابق بمجلس النواب، بحسب مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ان “رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي “تخبل” و”زعل” وقاطعني لعدة ايام بسبب قيامي بالغاء العقود الجاهزة مسبقا خاصة بمشروع ميناء العقبة”.

وأضاف، أن “الجانب العراقي ابلغ الحكومة الاردنية بأنه اكمل جميع الاجراءات وهو في طور توقيع عقود التنفيذ وهو امر غير دقيق”

وأوضح عبد الجبار، أن “احد العقود كان لشركة الماس المملوكة لرجل الاعمال الكردي احمد اسماعيل صالح نانكلي وقد قمت بالغائه”، مبينا ان “العقد كان يتضمن اكمال مشروع الميناء من قضاء الحديثة الى العقبة فيما كان انبوب البصرة الى الحديثة يكون من ائتلاف “ارلو”.

واشار الى ان “سبب الغاء العقود وامتناعي عن التوقيع هو عدم ايماني بقدرة العراق على تسديد مبلغ 26 مليار دولار لنقل النفط وهو لن يكن الحل الامثل”. انتهى/25د

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