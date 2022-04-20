«آبل» تعطل (Face ID) عند استبدال الشاشة

كاليفورنيا: وكالات

قد تحتوي تشكيلة آيفون 13 الجديدة من شركة آبل على الكثير من الميزات الجديدة. ولكن لديها الآن قيود كبيرة تجعل من الصعب على ورش الإصلاح المستقلة استبدال الشاشات المكسورة. وإذا حاولت تبديل الشاشة، فلن تعمل ميزة Face ID ما لم تكن تعرف كيفية استخدام أدوات اللحام الدقيق وكيفية نقل متحكم دقيق من الشاشة الأصلية إلى الشاشة الجديدة. وتعمل الشركة على التخلص من أعمال إصلاح آيفون خارج نطاق سيطرتها لسنوات حتى الآن، ومع التغييرات الجديدة عبر آيفون 13، قد تهدف إلى إنهاء هذا السوق كليًا. ويقوم آيفون 13 الجديد بتعطيل وظيفة Face ID الرئيسة عند استبدال شاشته. ويعني هذا أن أحد أكثر إصلاحات الهاتف شيوعًا التي كان يمكن إجراؤها باستخدام الأدوات اليدوية أصبح صعبًا جدًا. ولن تكون قادرًا على إصلاح شاشة آيفون بنفسك دون التضحية بالوظائف الرئيسة. كما أن هذه الخطوة لها آثار ضخمة على صناعة الإصلاح، التي تعتبر آبل هي العلامة التجارية المهيمنة على خدمتها. ويمكن للمتاجر الصغيرة الإغلاق، أو إجبارها على الاختيار بين إنفاق الآلاف على معدات جديدة أو فقدان مصدر رئيس للدخل.

وبالنسبة إلى المتاجر التي ترغب في البقاء، فإن خياراتها الوحيدة هي الانضمام إلى شبكة برنامج الإصلاح المستقل من آبل أو تجاوز أقفال آيفون باستخدام أدوات اللحام الدقيق والتدريب.وهذا التقييد غير المسبوق فريد من نوعه وجديد في آيفون 13. ومن المحتمل أن يكون أقوى رد بشأن قوانين الحق في الإصلاح. وكل ذلك بسبب شريحة صغيرة موضوعة في الجزء السفلي من الشاشة..

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