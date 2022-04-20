إنشاء مركز جديد لمعالجة الإدمان في الرصافة

بغداد: شذى الجنابي

باشرت دائرة صحة الرصافة إنشاء مركز جديد لمعالجة الإدمان في مستشفى العطاء الذي كان مخصصا لعلاج مرضى كورونا، بينما نفذت حملة لتأهيل وتوسيع المستشفيات في مناطق أطراف بغداد.

وقال مدير الدائرة الدكتور علاء كاظم المحمداوي: إن “الدائرة تعمل على تحويل مستشفى العطاء المخصص لعلاج مرضى كورونا إلى مركز لمعالجة الإدمان بتوجيه من وزير الصحة، لاسيما بعد انحسار الوباء، إذ تمت إعادة تأهيله وفق أحدث المواصفات ورفده بالأجهزة والمستلزمات الطبية، فضلا عن الملاكات المتخصصة بعلاج حالات الإدمان”. وأضاف أن “المركز سيكون داعما لعمل مستشفى ابن رشد التخصصي لعلاج الأمراض النفسية”، لافتا إلى تواصل حملات الفرق الصحية لتوعية المراهقين والشباب وطلبة المدارس بمخاطر المخدرات، وكذلك الإدمان الإلكتروني الذي يتسبب بحدوث الاكتئاب والقلق واضطرابات النوم والشعور بالوحدة وضعف الأداء في الدراسة نتيجة الاستخدام المفرط”. وأوضح المحمداوي أن “الدائرة تعمل أيضا على تحويل مستشفى السلامة الخاص بكورونا في منطقة الزعفرانية إلى مستشفى تخصصي للنسائية والأطفال، وإنشاء صالات عمليات جديدة لتعزيز الخدمات المقدمة للمراجعين”.

وأشار إلى “إنجاز مستشفى الحسينية ورفده بالملاكات الصحية والطبية بما يوازي الكثافة السكانية في القضاء، إلى جانب تطوير وتوسيع الخدمات الصحية في قضاء الزهور وتأهيل المركز الوطني للعوز المناعي (الإيدز) في مستشفى ابن زهر والعمل على توعية المواطنين بخطورة المرض وضرورة إجراء فحوصات ما قبل الزواج”.

وتابع أن “الدائرة ستقوم بإنشاء مستشفى عام ضمن الأرض التابعة لمركز صحي الشهيد مصطفى العذاري في قطاع الصدر لتقديم الخدمات لأهالي الحميدية والمناطق المجاورة لها”. وأردف المحمداوي أنه “تم افتتاح مركز صحي بسماية الثاني بعد رفده بالأجهزة والمستلزمات والأدوية والملاكات تمهيدا لافتتاحه خلال المدة المقبلة، علاوة على إنشاء ردهة الديلزة في مستشفى الشهيد الصدر و 6 صالات عمليات كبرى وصغرى في مستشفى فاطمة الزهراء (عليها السلام)”.

تحرير: علي موفق

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