اشارات الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر عن القرآن الكريم من سورة آل عمران (ح 39)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في كتاب الطهارة للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره: في بعض أعمال المؤمن ما بين الطلوعين: أعني طلوع الفجر وطلوع الشمس، بما فيه من طهارةٍ ودعاءٍ وصلاة. إعلم أنَّ النوم في هذه الفترة من الوقت مكروهٌ، وإنما هو مخصصٌ لذكر الله عزَّ وجل، بعد أن أخذ الجسم قسطه من النوم، ولم يحن وقت العمل والإرتزاق بعد، وقد ورد: إنَّ الله سبحانه يقسم الأرزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإياكم وتلك النـومة. ومعه فينبغي أن يكون الفرد مستيقظاً ليحصل على رزقه. إلا أنَّ هذا الرزق المقصود لا شكَّ أنه أقرب إلى المعنويِّ منه إلى المادِّي، لوضوح وصول المادِّيِّ منه إلى اليقظ والنائم على حدٍّ سواء.

فإذا استيقظ الفرد آخرَ الليل فليذكر اللهَ سبحانه، والأفضل أن يكون ذلك أوَّل خاطرةٍ تخطر في ذهنه، ويقول: الحمد لله الذي بعثني مـن مـرقدي هذا ولو شاء جعله سرمداً. ويضيف: حمداً دائماً لا ينقطع أبداً و لا تحصي له الخلائق عدداً. وليكن الاستيقاظ قبل الفجر بحدود ساعة، في زمانٍ يسع الطهارة وصلاة الليل، فإذا انتهت وبزغ الفجر صلى فريضة الصباح، وأتى بباقي الأعمال.

وروي أنَّ النبي حين كان ينظر إلى السماء بعد استيقاظه، كان يقرأ هذه الآيات الواردة في آخر سورة آل عمران: “إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآياتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ * الّذِينَ يَذكُرُونَ الله قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبهِم وَيَتَفكَّرُونَ فيِ خَلقِ السَّماواتِ وَالأرض رَبّنَا ما خَلَقتَ هذَا باطِلاً سُبحانَكَ فقِنَا عَذَاب النَّارِ * رَبّنَا إِنّكَ مَن تُدخِلِ النَّارَ فَقَد أخزَيتَه وَمَا للِظّالمِينَ مِن أَنصَارٍ * رَبّنَا إنّنَا سَمِعنا مُنَادِياً يُنادِي لِلإيمان أَنَّ آمِنُوا بربكُمْ فآمَنَّا رَبّنَا فَاغفِرْ لَنَا ذنوبنا وَكَفِّرْ عَنّاَ سَيِئّاتنا وَتَوَفَّناَ مَعَ الأبْراَرِ * رَبّنَا وآتِناَ مَا وَعَدتنا عَلى رُسُلِكَ ولا تُخْزِنَا يَومَ القِيَامةِ إِنّكَ لاَ تُخلِفُ المِيعَاد” (ال عمران 190-194).

جاء في كتاب فقه الاخلاق للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره: التفكر في الخلق: هو من الأمور التي حثَّ عليها القرآن الكريم كثيراً، وهو فقهياً من المستحبات المؤكدة الإنذار بالعذاب لمن ترك التفكير والإعتبار به، كقوله تعالى “رَبّنَا مَا خَلَقتَ هذَا باطِلاً سُبحانَكَ فقِنَا عَذَاب النَّارِ” (ال عمران 191) إلى غير ذلك من الأساليب، إلى حدِّ يمكن القول بأنَّ الآيات الواردة بهذه المضامين ونحوها تستوعب أكثر القرآن الكريم.

جاء في منتدى جامع الائمة في خطب الجمعة للسيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره: ومن الممكن القول ان سياق هذه الايات الكريمات هو اخروي اكثر منه دنيويا وخاصة حينما يقول يقول “أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى” (ال عمران 195). اذن فالذكر والانثى متساوون من الناحية الاخروية جزما اي من ناحية قبول العمل وامكان التكامل والحصول على الثواب ونحو ذلك. وأما من الناحية الدنيوية فهما غير متساويين من حيث ان المرأة ممنوعة عن كثير من الأمور الميسورة للرجال شرعا كالتقليد والقضاء وإمامة الجماعة للرجال ونصف الحصة في الارث وذلك ثابت في الاولاد والبنات والأخوة والأخوات والجدة والجدات والزوج والزوجة أيضا للزوجة نصف حصة الزوج وكذلك الشهادة بالهلال وكذلك في أصل الشهادة يكون الاثنين من النساء كواحد من الرجال.

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