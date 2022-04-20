بقلم / نيرة النعيمي

باقر العريبي .. شخص لا تربطني فيه أي صلة لا من قريب ولا من بعيد .. !.. سواء كانت مهنته من ضمن اهتماماتك أم لا .. بالحالتين دعني أقول لكم أمرا .. كل إناء بما فيه ينضحُ. بمعنى أن تطويره لنفسه لسنوات لديه وعيا عاليا جدا وجعل منه شخصا مميزا قادرا على تخطي جميع الأزمات.

إن قوة الإرادة هي استجابة تأتي من الدماغ والجسم واستجابة قوة الإرادة هي رد فعل على صراع داخلي وتريد أن تفعل شيئاً واحداً مثل تناول وجبة غداء كبيرة لكن عليك ألا تفعل ذلك أو تعلم أنه يجب عليك فعل شيء ما مثل رفع الضرائب أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لكنك تفضل عدم فعل أي شيء.

قشرة فص الجبهة هذا الجزء من الدماغ خلف جبهتك مباشرةً هو الجزء الذي يساعدنا في أشياء عدة مثل صنع القرار وتنظيم السلوك ويندرج ضبط النفس أو الإرادة والعزيمة تحت هذا العنوان وبالتالي يتم الاهتمام به في هذا الجزء من الدماغ ولكي تكون فعال في التحكم في دوافعك واتخاذ قرارات سليمة يجب العناية بالقشرة المخية وهذا يعني التغذية الجيدة بحيث يكون لديك ما يكفي من الطاقة وذلك للقيام بعملك والحصول على قسط كافٍ من النوم تأتي العزيمة أو الإرادة من بعض الأمور التي تخطر في النفس، ويعتقد الإنسان أنّ هذا الأمر مفيدٌ ويحقق مصلحة له، فيبدأ بالسير بخطوات ثابتة وقوية نحو تحقيقه، والبحث عن وسيلة يتمكن عن طريقها للوصول إلى هدفه، وعندما يتيقن الفرد أنّ تحقيق هذا الشيء ممكن يسرع في السعي نحوه، ويكون تحقيق الهدف بالسعي والتخطيط الجيد للوصول إليه وليس بالتمني، وهنا تظهر أهمية قوة العزيمة في التخطيط الجاد لبلوغ الأهداف، وتكون مسيرة في أمور الخير، والخصال الحميدة، أو تحقيق مصلحة لا تلحق ضررًا بالآخرين أو تضر في مصالحهم، وتكمن أهمية قوة العزيمة في العزم القاطع إظهار الحقوق في ذكر العزيمة عقيب المشاورة دلالة على أنها صدرت عن المشورة وأنه لم يكن فيها نص قبلها. على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. إن العزيمة والإصرار هما مقومات أي إنسان للنجاح وبدونهما لا يستطيع أي شخص في الحياة تحقيق أي حلم أو هدف له وذلك لأن الحياة تحتاج دائما للكثير من السعي والقوة لكي يستطيع الإنسان التغلب على كل العقبات التي تواجهه طيلة.





الإرادة والعزيمة القوية والإصرار لدى “باقر العريبي”

إن قوة الإرادة والتصميم هما أهم صفات الحياة وأغلبنا لا يمتلك تلك الصفات إنها متطلبات أساسية لتحقيق النجاح في الحياة وهي العامل الذي يغير قواعد اللعبة فالثقة مهمة جداً للنجاح في الحياة هذه الثقة تأتي فقط من إرادتك وعزمك فـ الارادة تغلب المستحيل وإذا كانت لديك هاتان الصفتان فستكون واثقاً بدرجة كافية للقيام بكل ما قررت أنه هدفك وإذا كنت طالباً فستدرس جيداً وإذا كنت محترفاً فستظهر الثقة في عملك.

إن الإرادة تصنع المعجزات لأن قوة إرادتك وتصميمك مهمان للغاية للنجاح في حياتك سواء كنت طالباً أو محترفاً أو رجل أعمال فأنت بحاجة إلى قوة الإرادة والتصميم لتكون ناجحاً ويجب أن يكون الطالب عازماً ويتمتع بثقة بالنفس وعندها فقط سيكون قادراً على تحقيق درجات جيدة في الامتحانات وينطبق الشيء نفسه على المهن الأخرى أيضاً.

في الحياة لا توجد صعوبة لا يمكننا التغلب عليها عندما نكون مصممين حقاً ومع ذلك يفشل الكثير منا بطرق كبيرة وصغيرة لأن تصميمنا لم يكن قوياً بما يكفي وكذلك العزم مهم للغاية لأنه يمكننا من الاستمرار في مواجهة الصعوبات ويجعلنا نسير إلى الأمام بلا خوف بالإيمان حتى نحقق هدفنا نظراً لأن الحياة ليست سلسة أبداً حيث يسقط الكثير منا عندما نواجه عقبات ولكن بالإصرار نستطيع التغلب على أي نوع من العوائق.

لذلك فإن العزم يجعلنا مبدعين وخياليين ومع ذلك لكي ننجح في الحياة يجب أن نضع أهدافاً محددة لأنفسنا ونعمل بجد لنبذل الجهد اللازم ولا داعي للاندفاع في الحياة بل نذهب بشكل تدريجي وثابت ونثابر في مواجهة الصعوبات ونصبر وننتظر النتائج ولدينا إيمان وشجاعة في أنفسنا ويجب ألا نشعر بالإحباط أبداً ولا نستسلم أبداً ونبذل قصارى جهدنا في كل ما نقوم به ونطلب مساعدة الآخرين عند الحاجة.

النجاح في الحياة هو عملية انتقاء وإقصاء أو اختيار بين المستحق والفاقد وبالتالي ما لم نستلهم الإصرار وهدفاً عظيماً لجعل حياتنا مهمة فقد لا نترك الكثير من الانطباع عنا ومن الصعب أن تجد أي شخص في العالم صنع لنفسه مكاناً دون أن يكافح باستمرار للوصول إلى هدفه لذلك ليس علينا أن نرتاح للحظة في تفكيرنا بما نحن عليه.

يجب أن نقول لأنفسنا كل يوم أن “مكاني أعلى” من خلال وجود أحلام كبيرة والتعهد بالوصول إلى هناك ولا يوجد شيء مهم في حياتنا مثل موقفنا العقلي تجاه أنفسنا وما نفكر به في أنفسنا على سبيل المثال إذا اعتقدنا أن أنفسنا غير مفيدة فقد يؤثر ذلك على قدرتنا على النجاح وبالتالي لا ينبغي أبداً للحظة تشويه تصميمنا بإشاعة الشكوك حول قدرتنا على الوصول إلى هدفنا وكلما فعلنا ذلك فإننا نضعف القوة التي ستدفعنا للوصول إلى هدفنا.

والتأمل نشاط يحسن تركيزك هذه الممارسة تجعلك أكثر اتزاناً وهدوءاً بحيث تقضي على كل الأشياء التي لا قيمة لها من عقلك وتركز على أهدافك وغني عن القول أنه كلما كنت أكثر تركيزاً كلما عزمت على تحقيق ما تسعى إليه وقوة الإرادة والعزيمة لا يمكن أن تكون مؤقتة يجب أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من روحانيتك ليكونوا مفيدين بأي شكل من الأشكال.

ولا يمكنك أن تكون عازماً على نصف الوقت وتكون متوتراً في النصف الآخر يجب أن تظل قوة إرادتك كما هي في كل مرة لذلك يجب أن تحافظ على دوافعك واستيقظ كل صباح وذكّر نفسك بهدفك ومدى ضرورة تحقيقه سوف ينعكس دافعك على أنه تصميم على الإنجاز.

وفي النهاية الطموح هو قائد كل الإنجازات العظيمة إنه المتسابق الذي يمهد الطريق لنا للوصول إلى هدفنا ومع ذلك لا يوجد طريق أكيد للنجاح من السير على طريق أولئك الذين نجحوا ويجب على الإنسان أن يكتفي بكل خطوة من خطوات التقدم كمجرد محطة ودون صراع لا يوجد تقدم.

قراء لنا شعر عن الإرادة والعزيمة القوية والإصرار “باقر العريبي”

الكثير من الشعراء مثل امرؤ القيس والمتنبي كتبوا عن أهمية الإدارة وأبرز انشاء عن الارادة:

قال امرؤ القيس:

ولو أنَّما أسعَى لأدَنى معيشةٍ كفاني- ولم أطلبْ- قليلٌ من المالِ

ولكنَّما أسعَى لمجدٍ مؤثَّلٍ وقد يدركُ المجدَ المؤثلَ أمثالي.

قال المتنبي:

إذا غامرتَ في شرفٍ مَرومٍ فلا تقنعْ بما دونَ النُّجومِ

فطعمُ الموتِ في أمرٍ حقيرٍ كطعمِ الموتِ في أمرٍ عظيمِ.

وكذلك قال:

على قدرِ أهلِ العزمِ تأتي العزائمُ وتأتي على قدرِ الكرامِ المكارمُ

وتعظمُ في عينِ الصغيرِ صغارُها وتصغرُ في عينِ العظيمِ العظائمُ.

وقال أبودُلَف:

وليس فراغُ القلبِ مجداً ورفعةً ولكنَّ شغلَ القلبِ للمرءِ رافعُ.

وكذلك أبو القاسم الشابي:

أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر وأعلن في الكون أن الطموح لهيب الحياة وروح الظفر.

أقوال عن الإرادة والعزيمة

توني روبنز: الطريق إلى النجاح هو اتخاذ إجراءات كبيرة وحازمة.

المثل الياباني: أسقط سبع مرات وقف في الثامنة.

توم هوبكنز: لا يتم الحكم عليَّ من خلال عدد المرات التي فشلت فيها ولكن بعدد المرات التي نجحت فيها وعدد المرات التي نجحت فيها يتناسب بشكل مباشر مع عدد المرات التي أفشل فيها وأواصل المحاولة.

براين تريسي: لا تفكر أبداً في احتمال الفشل طالما أنك مصرة ستكون ناجحاً.

فينس لومباردي: هناك طريقة واحدة فقط للنجاح في أي شيء وهي أن تمنحها كل شيء.

جون ماكسويل: يمكن أن نتحمل الأوقات الصعبة بسهولة أكبر إذا احتفظنا بالاقتناع بأن وجودنا له هدف سبب للسعي وشخص نحبه وهدف يجب تحقيقه.

ثيودور روزفلت: افعل ما تستطيع بما لديك أينما كنت.

مارك كوبان: لا يتعلق الأمر بالمال أو الاتصالات إنه الرغبة في العمل خارج المنزل وتجاوز الجميع وإذا فشلت تتعلم مما حدث وتقوم بعمل أفضل في المرة القادمة.

جون فوستر: من سيفعل شيئاً عظيماً في هذه الحياة القصيرة يجب أن يكرس نفسه للعمل.

زيغ زيغلر: عندما تظهر عقبات فإنك تغير اتجاهك للوصول إلى هدفك ولا تغير قرارك للوصول إلى هناك.

ديفيد ليفنجستون: لقد عقدت العزم على عدم التوقف أبداً حتى أصل إلى النهاية وأحقق هدفي.

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