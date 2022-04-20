الإطاحة بأكبر شبكة لتجارة المخدرات في ذي قار

الناصرية: نجلاء الخالدي

أطاحت الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار بأكبر شبكات تجارة المخدرات، التي تنشط بين أوساط الشباب في المحافظة، بينما فتحت دائرة صحة ذي قار مركزاً متخصصاً لمعالجة حالات الإدمان مع ضمان الحماية القانونية الكاملة والسرية التامة للمرضى الراغبين بالعلاج.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمحافظ كاظم الصبار : إن “جهاز الأمن الوطني أطاح خلال الأيام الماضية بأكبر شبكة مخدرات في المحافظة”، مشيرا إلى أن “المحافظ محمد الغزي تعهد بأن القوات الأمنية ستلاحق أوكار تجار المخدرات ومروجي المواد السامة بين أوساط الشباب وتقدمهم للقضاء”. وأضاف أن “القوات الأمنية وجهت ضربة قاصمة أطاحت فيها بشبكة مخدرات كبيرة متخصصة بالمتاجرة بمادة الكرستال في قضاء البطحاء”، لافتا إلى أن “تلك الضربة مكنت القوات الأمنية من الاقتراب كثيرا من الإيقاع بأحد أكبر تجار المخدرات في البلاد، الذي يلوذ حاليا بالفرار مستخدما هويات تعريفية مزورة بأسماء مؤسسات ودوائر حكومية”. ودعا الغزي المواطنين في المحافظة إلى “مساندة الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن المتهم المطلوب للعدالة، والتبليغ عن الشبكات والأفراد الذين يتعاملون معها”. في غضون ذلك، حذرت منظمات مجتمعية في محافظة ذي قار من تزايد حالات الإدمان بين أوساط الشباب في المحافظة، متأثرين بسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ولفتت إلى أن أكثر حالات العنف الأسري والجرائم التي حدثت في السنوات الأخيرة في المجتمع تورط فيها مدمنون على المخدرات.

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