التَرَجُّل في فصول السنة الاولى للانفال

للشاعر : علي كلوش*

ترجمة : أحمد رجب

التَرَجُّل (1) في فصول السنة الاولى للانفال (2)

———————————– الربيع

من بعدكم (3)

لم يبقى جمال مجرى الساقية (4)

لا خرير المياه عند البيوت

لا رقص اوراق الشجرة

لا حركة شحرة الدفلة المحمرة

لا نبت السيسي تقمص البياض

ولا اشجار البرقوق بقت كالسابق

لا طائر الشرشور(5) يغني

ولا خيمة المزاح والدعابة كما كانت

لا زخات الندى تتساقط

ولا اعشاب هدية الراعي (6) انجبت

من بعدكم

لا احد ، لا لون ، لا صوت

في الجبل ، في الطريق ، في القرية

لم يرى

لم يسمع ! ؟

اه، يا انفال الجريمة المنقطعة النظير

لست اقل من الهولوكوست

أتفهمين ؟

————————— الصيف

من بعدكم

لا مكان للقرب (7) والماء البارد

لا رش المیاه للكوخ وبیت الاصطياف

لا شرفة البيوت ولا الاخضرار

ولا مأوى الاغنام(8)انفرج

لا التين والرمان والخوخ

بقت لها الفرع والاغصان

لا اه منى ولا واه

لا العروس ركبت الفرس

من بعدكم

لا احد ، لا لون ، لا صوت

في الجبل ، في الطريق ، في القرية

لم برى

لم يسمع !؟

————————- الخريف

من بعدكم

لم يبقى بيدر الشلب

لا الكروم والبساتين

لا العلف ولا قطع الشجرة

لا السهل والجبل

لا لبخ البيوت واسطحهها

لا التراب ولا جلب التبن

لا صدى لصوت المدق

لا دخان جيشان(9) البرغل

لا الوقوف والانتظار

الشباب

في اذني وعن طريق المياة الجوفية

والنبع والماء

لم تبقى الزوبعة(10) في القرية

ولا الفرائض الخمس(11) من صوت الملا

من بعدكم

لا احد ، لا لون ، لا صوت

لم يرى

لم يسمع !؟

اه ، انفال اي جرح شديد وعميق

في جسدي

————————— الشتاء

من بعدكم

لا الانصارالپیشمركه‌ بقاماتهم

دخلوا القرية

لا اللوكس واللالة والفانوس(12)

يشتعل

لا الثلج يهطل بغزارة

لم یبقی الزرزور والحمامة

والساقیة لم تهلهل

ولم یبكی السنونو بحراره‌

لا دخان بواری الصوبات

ولا احد يَحْدِلْ(13) فوق السطح

لاصوت الحشيش والجرس

لا ثغاء الماعز وخوار الثور

من بعدكم

لا احد ، لا لون ، لا صوت

لم يرى

لم يسمع!؟

أَوَّاه (14)يا انفال

انك ضُرْمة(15) خامدة

في قلبي

انك سرطان روحي

انك معي حتى الممات

18/4/2022

*الشاعر علي عبدالله فقي محمد ( علي كلوش).

ولادة عام 1955 في قرية كلوش التابعة لناحية قرداغ.

في عام 1972 اصبح عضو منطقة في اتحاد طلبة كوردستان.

التحق بقوات الپیشمه‌رگه‌.

عام 1978 انضم الى تنظيمات (كومةلة),

نشر كتاباته ونتاجاته في صحف : كوردستانی نوێ ، هاوڵاتی و ئاوێنه‌.

له كتابان مطبوعان پریاسكه‌ (الحقيبة) ـ 2013 و چ ژیڵەمۆیەکی کپی ــ شيعر ( اي لهيب خلمد ) 2020ة وله كتاب اخر جاهز للطبع.

الملاحظات :

(1)السير ، (2) جريمة سيئة الصيت وعملية جبانة نفذها الدكتاتور صدام حسين وزمرته في حزب البعث ضد مواطني كوردستان وابادتهم ودفنهم وهم احياء في صحارى البادية والعرعر واماكن اخرى. (3) بعد رحيلكم واخذكم من بيوتكم وقراكم قسرا.(4) قناة لسقي الزرع وشرب مياهها من قبل الحيوانات. (5) العصافير باشكالها المختلفة ، العندليب والهدهد وغيرها. (6) نبات بري بصيلي وقطني. (7) قديما لم تتوفر الثلاجات وجرت العادة في القرى تخصيص منصة بارتفاع متر او اكثر كالكوخ ويتم وضع القرب عليها ليكون الماء باردا. (8) تخصيص مكان مسيج ــ محوطة ــ للحيوانات خوفا من الحيوانات المفترسة وفي المناطق الباردة ــ الكويستانات ــ يتم احاطة المكان بنسيج من شعر الماعز وصوف الخرفان. (9) صوت غليان القدر. (10) عاصفة.(11) معروفة وهي الصلاة. (12) احهزة الاضاءة قديما، وتستخدم في الوقت الحالي لعدم وجود وتوفر الكهرباء. (13) يجري في القرى حدل سقف الدار ودكها لتكون متراصة وعدم تسرب المياة لداخل الغرف. (14) كثير التوجع. (15) جمرة ، لهب.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط