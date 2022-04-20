الصحة تتسلم شحنة من أدوية علاج الأمراض السرطانية

بغداد: علي موفق

تسلمت وزارة الصحة شحنة من كبسول اليود المشع المستعمل لعلاج المصابين بالأمراض السرطانية.

وقال مدير الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في الوزارة علي حسن البلداوي: إن “شحنة من مادة كبسول اليود المشع وصلت عبر مطار بغداد الدولي، إذ تستعمل لتشخيص وعلاج المصابين بالأمراض السرطانية”. وأشار إلى “إكمال جميع الإجراءات الجمركية ومتطلبات تخريجها ووصولها، ومن ثم تسليمها إلى مراكز الطب النووي والعلاج بالإشعاع بنوعيها التشخيصي والعلاجي”. وفي الأسبوع الماضي، كشفت شركة “سامراء” للصناعات الدوائية عن بدء مفاوضات مع شركات عالمية لإنتاج بعض أدوية الأمراض السرطانية داخل العراق، بشكل يتناسب مع مدخولات المواطنين وتنافس الأدوية المستوردة من ناحية الجودة.

تحرير: علي موفق