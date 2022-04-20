العمل تطالب المركزي بتقليل كلف عمولة مستفيدي الحماية

بغداد: بتول الحسني

دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية البنك المركزي إلى تقليل مبالغ عمولة إعانات الحماية للمستفيدين، بينما طالبت بعدم تمرير القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ما لم يتضمن تخصيصات هيئة الحماية الاجتماعية. وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة هدى سجاد : إن “هيئة الحماية الاجتماعية تعاني عجزاً مالياً في دفع الإعانات الاجتماعية هذا العام بلغ مقداره 136 مليار دينار”. وأضافت سجاد أن “على الجهات ذات العلاقة تضمين تخصيصات هيئة الحماية الاجتماعية في القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وفي حال لم يتم إدراج تلك التخصيصات أطالب بعدم تمرير هذا القانون ، لاسيما مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة في البلاد”. وبينت رئيس الهيئة أن “كلف استيفاء أو استقطاع مبالغ دفع عمولة إعانات الحماية الاجتماعية من المشمولين لا تتناسب مع ما يتقاضونه من رواتب شهرية ضئيلة، لذا طالبنا البنك المركزي العراقي بتقليل تلك الكلف بما يتناسب مع وضع المستفيدين”.

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