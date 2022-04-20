القانون يمنح الأب حصرا حق استخراج جوازات السفر لأطفاله

بغداد/ إيناس جبار

يمنح التشريع العراقي الأب حصرا وهو الولي الجبري، حق استخراج جوازات السفر لأطفاله القاصرين، إذ لم يعطِ هذا الحق لأي فرد آخر من العائلة، لكن عندما يتعذر وجود الأب تتمتع الأم بهذا الحق لكن بعد شروط وإجراءات ورقية.

يقول القاضي علي نوري ابو رغيف قاضي محكمة أحوال الشخصية في الرصافة : “تمنح الوكالات الخاصة لأغراض استخراج جوازات سفر للطفل وفق القانون العراقي من خلال مراجعة الأب دائرة كاتب العدل المختصة لتنظيم وكالة خاصة يخول بموجبها الأم مراجعة الجوازات لغرض إصدار جواز سفر للأبناء للقاصرين”.

وبين أن “القانون العراقي لم يمنح الأم حق استخراج جواز السفر لأبنائها وذلك لأن الأب هو الولي الجبري على أبنائه القاصرين استنادا لأحكام المادة (۲۷) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة ۱۹۸۰ التي نصت على أن ولي الصغير هو الأب ثم المحكمة وهذا خيار تشريعي وعلى وفق هذا النص وبموجب الولاية الجبرية للأب على أبنائه القاصرين فان الام لا يحق لها مراجعة دائرة الجوازات لإصدار جواز سفر للقاصر”.

وردا على سؤال آخر، يوضح قاضي الأحوال الشخصية، إذا كان الأب داخل البلد (العراق) ولكنه مجهول الإقامة كيف يتسنى للام استخراج الجواز وهل هناك مدد زمنية لذلك؟

يقول القاضي ابو رغيف “في حالة كون الأب مجهول محل الإقامة او غائبا تستطيع الام مراجعة محكمة الأحوال الشخصية لتقديم طلب بإصدار حجة وصاية مؤقتة لغرض مراجعة دائرة الجوازات لإصدار جواز سفر للطفل ولا توجد مدد زمنية في ذلك”.

وفي حالة إذا ما كان الأب خارج البلاد، فما الطريقة التي تمنح الأم او شخصا آخر استخراج جواز للطفل؟، يوضح أن “ذلك يكون بإصدار حجة وصاية لغرض بمراجعة دائرة الجوازات لإصدار جواز سفر للقاصر بموجب تلك الحجة، وفي حالة وفاة الأم يحق للوصي على القاصر مراجعة الدائرة المذكورة بموجب حجة وصاية تخوله مراجعة دائرة الجوازات الإصدار جواز سفر للقاصر”.

ونوه إلى حالة أخرى وهي إذا كان الأب محكوما أي

(سجين) فأن الخطوات القانونية لاستخراج جواز السفر تكون من خلال إقامة دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية من الأم على أب القاصر بإيقاف ولايته الجبرية على القاصر ونصبها وصية على القاصر لغرض مراجعة الدوائر الرسمية لتمشية معاملات القاصر ومنها مراجعة دائرة الجوازات لغرض إصدار جواز سفر للقاصر على وفق ما رسمته أحكام المادة (۳۳) من قانون رعاية القاصرين أو من خلال تقديم طلب من إلام إلى محكمة الأحوال الشخصية لغرض إصدار حجة وصاية مؤقتة تخول بموجبها مراجعة دائرة الجوازات لإصدار جواز سفر للقاصر”.

من جانبها المحامية تقول غفران الطائي ان “دعاوى كثيرة ترد محاكم الأحوال الشخصية بشأن استخراج بعض الأوراق الثبوتية ومن ضمنها جوازات السفر وكون القانون العراقي منح الولاية الجبرية للأب فلا يمكن للام أن تستخرج جواز سفر للطفل إلا في حالات حددها القانون كان يكون الأب مفقودا أو مجهول محل الإقامة أو يكون مسافرا خارج البلاد أو محكوما بالسجن”.

وتضيف الطائي إن “استخراج جواز السفر دعوى ضمن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية واغلب الدعاوى التي تقيمها النساء الأمهات هي في سبيل إصدار مستمسك رسمي للابن أو البنت لاسيما تلك الأمهات التي تروم السفر لأجل العلاج أو الدراسة وإغراض السفر وهي بالتأكيد هي مرتبطة بإجراء قانوني أخر لاستحصال موافقة السفر لكن الأخير يعتبر السبب الرئيس لاستخراج جوازات السفر”.

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