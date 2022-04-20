النجف تطالب بالتعاقد مع حملة الشهادات التربوية

النجف الأشرف: حسين الكعبي

طالبت الحكومة المحلية في النجف من خلال كتاب رسمي وجهته إلى مجلس الوزراء، بالتعاقد مع حملة الشهادات التربوية وفق القرار 315 لسنة2019 .

وبين المحافظ ماجد الوائلي في الكتاب الموجه إلى مجلس الوزراء، أن “الحاجة إلى الملاكات التربوية ستزداد بعد المباشرة ببناء مدارس جديدة ضمن مشروع القرض الصيني” .وأشار إلى أن “المحافظة تستعد لافتتاح مجموعة من المدارس الجديدة ضمن مشاريع تنمية الأقاليم والقرض الصيني”. من جانبه، قال النائب الأول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي : إن “المحافظة رفعت ملف الخريجين التربويين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لغرض إدراجه ضمن الموازنة العامة لعام 2022”.وأوضح أن “الحكومة المحلية طلبت من مديرية التربية إعداد قوائم الاختصاصات التي تحتاج إليها من الملاكات لسد الشواغر في المدارس” .وكانت محافظة النجف قد شملت نحو خمسة آلاف محاضر بالقرار 315 الصادر من مجلس الوزراء، بينما وضعت التربية الحجر الأساس لبناء 40 بناية مدرسية ضمن مشروع القرض الصيني، من المؤمل إنجازها خلال العامين المقبلين.

بدوره، قال مدير تربية النجف مردان البديري : إن “المديرية تعاني نقصا في الملاكات التربوية والتعليمية بسبب توقف تخصيص الدرجات الوظيفية منذ العام 2014 حتى الآن بسبب الأزمة المالية”. ولفت إلى أن “الوزارة قبل العام المذكور كانت تخصص نحو 1500 درجة للتربية سنوياً، وبذلك فإن النقص الذي تعاني منه المديرية أكبر بكثير من المحاضرين المجانيين الذين تم التعاقد معهم وشمولهم بالقرار 315 “. وأعرب البديري عن “أمله أن يتم استحداث درجات وظيفية جديدة في موازنة العام الحالي بعد المخاطبات التي قدمت إلى مجلس الوزراء لغرض معالجة هذه القضية.

تحرير: علي موفق

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