انهم یدمرون جمالیة المدینه و بیئتها و لا احد یعترض

امین شوان

تعتبر المعالم الطبیعیة للمدن و القصبات کالجبال و التلول و الانها ر و الغابات و المواقع الاثریه جرء من الارث الطبیعی والانسانی و الالهی لها و ملکا للسکان و متعة السیاح و المترددین علیها ، تدخل فی تاریخها و اوصافها کلما کتب عنها اوورد اسمها فی الاحادیث والروایات ….و لا یجوز لاحد المساس بها والاساءة الیها مهما کانت الدواعی و الادعاات …

کرکوک کانت تزخر بهذه المعالم ..وکانت قلعتها العریقة معلمها الابرز و الدلیل التاریخی الساطع علی قدم المدینه وقدمها فی التاریخ ، لم یرق للطاغیه المقبور ان یری هذا المجد التاریخی الکبیر یسطع علی جبین المدینه ، فامر باعمال المعاول و المجارف فی ابنیتها القدیمه و ازال کلما کان یدل علی اصالتها و قیمتها التاءریخیة العالیة

نهر الخاصة العتید الذی کان یمر من وسط المدینه و یشکل قلادة ازلیه فی جیدها بمائها العذب الرقراق و یزود اهلها بمختلف انواع الخضروات و المحاصیل اهمل هو الاخر ختی نضب ماوءه تماما و تحول الان الی مکبات للازبال و الفضلات

التلول و المرتفعات التی تزین شمالی المدینه اعلنت منطقة محرمة علی اهلها بحجة کونها مناطق عسکریة ممنوعة علی المدنیین التردد الیها و التنزه فیها و التمتع بالجمال الطبیعی الذی و هبه الله لها …

بعد ان ازیح النطام الدکتاتوری اصبحت هذه التلا ل مفتوحة امام اهل کرکوک و ترینت سفوحها الجمیلة بالمتنزهین والابنیه و المشاریح السکنیة و العمرانیة المختلفة واماکن الراحة والاستجما م مما ازاد صورة المدینة روعة و جمالا وتالقا وبهاء .

غیر ان الذی یجز فی النفس کثیرا و یوءلم قلوب محبی المدینة و ابناءها الحریصین علی بیئتها وجمالتها هو ان فئة من المقاولین و الاشخاص الغرباء عن کل نفس حضاری و حریص علی قیم البیئة و الحضارة و اللاهثین و راء الکسب الرخیص حولوا تلک التلال الی حفر ومقالع ترابیة لاعمالهم لقربها من مرکز المدینة و سهولة نقل التراب و الصخور منها الی مشاریعهم و مقاولاتهم غیر ابهین بان عملهم هذا مخالف للقانون و الاصول و یعتبرا تجاوزا فظا علی املاک تعود للدولة و الشعب فضلا عن کونه خرقا لقیم الحضارة والمدنیه و الحفاظ علی بیئة المدن و جمالیتها

و الامر و الادهی من کل ذلک ان المقاولین و اصحاب الاعمال المذکورین الذین لا تهمهم الا المصلحة الذاتیه الضیقة و الکسب السریع و الرخیص اصبحوا ، و فی ظل سکوت الاجهزة الحکومیة المسوءولة فی المحافظة و خصوصا ادارة المحافظة بالذات و دائرة البیئة فیها و غیرهما من الاجهزة و الدواتر الحکومیة کالبلدیة و المنظمات المهتمة بالبیئة و جمالیة المدینة، یشقون بشفلاتهم و جرافاتهم و جراراتهم و حفاراتهم العملاقة وبلا هوادة او تردد جسد تلک التلال الجمیلة و قممها و ینقلون ما فی بطونها من تراب و مواد بالقلابات التی تجوب المنطقة جیئة و ذهابا و و علی مدار اللیل و النهار وتنشر الغبار و التراب المتناثرین منها علی اوحه البنایات و السکان دون اکتراث لما یسببه ذلک من اذی و ضرر صحی وجمالی فحولوا تلک التلال الجمیلة الی اخادید و ودیان و حفر عمیقة ستشکل فی مواسم الامطار احواضا ضخمة تتجمع فیها المیاه الاسنه مما یعرض حیاة سکان المجمعات السکنیة القریبة منها خصوصا وانها ملاصقة للبعض منها ناهیک عن ابتلاع من یسوقه القدر الی المرور من حواشیها .

هذا نداء عاجل وملح موجه الی ادارة المحافظة و دائرة البیئة و البلدیة و المنظمات والهیئات المعنیة و کل الاناس المهتمین بجمالیة المدینة و الحفاظ علی معالمها الطبیعیة و الترائیة و التاریخیة ان یتحرکوا فورا لایقاف هذا العدوان السافر علی جسد المدینة و روحها و اجبارهوءلاء المعتدین و المتجاوزین علی ترک هذه المناطق نهائیا و ابعاد هم مع الیاتهم و مکائنهم منها وعدم السماح لهم بالعودة الیها ومتابعة المسالة لضمان عدم عوتهم الیها و تکرار هذا العمل اللاحضاری و التوجه الی ایصال الخدمات الی المجمعات السکانیة المقامة علی سفوحها و حمایتهم من هوءلاء بشکل حاسم .

اتمنی و احث هذه الجهات الرسمیة و الشعبیة علی التحرک الفوری و عدم التهاون مع المتجاوزین و الجشعین >

والله من وراء القصد…

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