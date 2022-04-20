بوتين: “سارمات” سيدفع الأعداء للتفكير قبل مهاجمة روسيا

ونقلت وكالة “سبوتنيك عن وزارة الدفاع ان “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ الجيش على الاختبار الناجح للصاروخ، قائلاً إنه “لا مثيل له في العالم”، مشيراً إلى أنه سيدفع الأعداء للتفكير قبل مهاجمة روسيا “.

يذكر أن الترسانة الصاروخية الروسية تضم 24 نوعا، تمثل عمادا رئيسيا لقوة الردع الاستراتيجي، وبقوة هي الأكبر في العالم.

وتعد الصواريخ الاستراتيجية عنصرا حيويا في استراتيجية موسكو العسكرية، بحسب موقع “ميسيل ثريت” الأميركي، المختص بجمع معلومات موثوقة عن الصواريخ الباليستية في جميع أنحاء العالم.