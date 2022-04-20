تعرف على مواصفات هاتف شاومي الجديد الداعم لشبكات 5G

كشفت Xiaomi عن مواصفات هاتفها الجديد Civi 1S الذي سيكون من بين أكثر هواتف 5G منافسة من حيث السعر والمواصفات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهاتف سيجهز بشاشة OLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا.

وسيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (158.3/71.5/7) ملم، محمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وسيعتمد الهاتف في أدائه المميز على معالج Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G المطور بتقنية 6 نانومتر، وعلى ذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

كما ستضم كاميرته الأساسية عدسة بدقة 64 ميغابيكسل، وعدسة مخصصة للتصوير الفائق العرض.

وسيجهز الهاتف أيضا بنظام تشغيل “أندرويد-12″، ومنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير. انتهى 25ن

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