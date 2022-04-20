جامعة بابل تطلق 294 منحة دراسية ممولة للطلبة الأجانب

الحلة: فاضل العلي

أطلقت جامعة بابل 294 منحة دراسية ممولة بالكامل للطلبة الأجانب الراغبين بإكمال دراستهم الأولية والعليا فيها ولشتى التخصصات العلمية والإنسانية المتوفرة لديها، ضمن العام الدراسي المقبل.

أفاد بذلك مدير قسم البعثات والعلاقات الثقافية في الجامعة الدكتور ليث علي العنزي، مضيفا أن “المنح التنافسية المفتوحة لمجمل طلبة الدول العربية والأجنبية، ستغطي الجامعة رسومها الدراسية كافة، مع توفير سكن ملائم لهم ضمن أقسامها الداخلية”، موضحا أن “المنح المقدمة توزعت بواقع 168 للدراسة الأولية، و 126 للدراسات العليا، بواقع 74 للماجستير، و46 للدكتوراه، و6 للدبلوم العالي”.

وذكر أن “ضوابط التقديم اشترطت لاستكمال الدراسة الأولية، أن يكون المتقدم حاصلا على البكالوريا أو الليسانس أو ما يعادلها، بينما اشترطت للدراسات العليا، أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس باختصاص مطابق للتخصص الراغب بالتقديم عليه، وحاصلا على شهادة الماجستير باختصاص مطابق للتخصص الراغب بالتقديم عليه في ما يخص الدكتوراه “.

وبشأن الراغبين بالتقديم على الدبلوم العالي أو الماجستير، بين العنزي أنه “يتطلب منهم جلب نسخة من شهادة البكالوريا أو الليسانس أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التعليم العالي، وبالنسبة للمتقدمين على الدكتوراه، عليهم جلب نسخة من شهادة الماجستير أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التعليم العالي”.

تحرير: مصطفى مجيد

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