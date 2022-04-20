خلال زيارته نقابة المهندسين العراقيين …الأنصاري يبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيده بين الهيئة والنقابات المهنية في البلاد

زار رئيس هيئة إستثمار بغداد المهندس حيدر الأنصاري مساء اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/١٩ مقر نقابة المهندسين العراقيين وإلتقى نقيبها المهندس ذو الفقار حوشي المكصوصي وتباحث معه حول عمل النقابة ودورها في دعم العملية الإستثمارية .

و قد بارك الأنصاري خلال الزيارة تسنم النقيب لمنصبه مؤخراً كما ناقش معه أهمية تعزيز أواصر التعاون بين الهيئة والنقابة مع إمكانية فتح قنوات للتواصل تعمل على تحقيق الصالح

العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ، لاسيما الخدمات التي تقدمها المكاتب الإستشارية العاملة في المشاريع الإستثمارية من المجازين والمعتمدين لدى النقابة .

هذا و أكد الأنصاري على حرص الهيئة وسعيها الى الإستفادة من خبرات النقابة في دعم خطط الهيئة وتوجهاتها بغية إنجاح العمل الإستثماري في العاصمة بغداد .

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