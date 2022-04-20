دعوات لتشكيل غرفة طوارئ لإنقاذ بحيرة ساوه بعد جفافها

بغداد/ حسين حاتم

لقي الجفاف الذي شهده العراق خلال السنوات الثلاث الاخيرة الشحيحة بظلاله على بحيرة ساوه الطبيعية والشهيرة بمحافظة المثنى، مما ادى الى اختفائها تماما.

ويعزو مختصون ومراقبون اسباب اختفاء البحيرة الى قلة الغطاء النباتي وانعدام التخطيط والفوضى نتيجة حفر آبار مبعثرة ساهمت في جفاف “ساوه”.

ويقول الخبير والمستشار الزراعي عادل المختار، “حذرنا في أكثر من مرة من الجفاف لكن لم يتم اتخاذ اية اجراءات احترازية”.

وأضاف المختار، أن “قلة الغطاء النباتي وتقليل الخطة الزراعية اضافة الى شح الامطار والاحتباس الحراري عوامل ساعدت على اختفاء بحيرة ساوه”، مستدركا “حتى الان لم نر عملا ميدانيا او جهودا لاعادة احياء البحيرة”.

ورأى، أن “الافراط في حفر الآبار في الاماكن القريبة من بحيرة ساوه بدون تخطيط ورؤية يندرج ضمن خانة (الفوضى)”.

وأكد المختار، أن “سوء الادارة وانعدام التخطيط اوصلنا الى ما هو عليه الان ولا سيما بحيرة ساوه”، داعيا الى، “تشكيل غرفة طوارئ وفريق أزمة لمعالجة مكامن الخلل”.

وأشار، الى أن “الاسباب لا تقع على عاتق وزارة واحدة وانما تشترك فيها عدة وزارات وكوادر وعلى رأسها وزارة الموارد المائية ووزارة البيئة والهيئة العامة للتصحر”.

من جهته، يقول النائب المستقل عن محافظة المثنى باسم خشان إن “أسباب جفاف بحيرة ساوه بعدما كانت معجزة طبيعية بيولوجيا وجيولوجيا من عصور ما قبل التاريخ وإلى الآن، والموجودة في غرب مدينة السماوة في محافظة المثنى جنوبي العراق عديدة ولكن أبرزها قد يكون الجهل الحكومي وعدم الاهتمام الكافي بالثروات المائية، والإهمال من قبل الجهات المسؤولة عنها”.

وأضاف، أن “جهل الحكومات التي تشكلت منذ 2003 إلى وقتنا الحالي والتي تحاول ان تنهي الدورة الوزارية باي شكل وصورة كانت، وإهمالها الواضح أثر بشكل كبير على المراكز المهمة والبحيرات والاهوار واختفاء المساحات الخضراء والتشجير في المناطق الصحراوية والذي أدى إلى تدمير دائم للبيئة”.

وأوضح خشان، أن “أحد أسباب الجفاف هو نسبة الملوحة العالية فيها، والذي كان يجب ان يستخرج منها بعض من هذه الكميات، لكنها لم تجد أية عناية أو اهتمام حكومي”.

ولفت، إلى أن “السبب الآخر يكمن في وزراء الزراعة والموارد المائية بأنهم غير متخصصين وليس لديهم وعي أو إدراك لحجم المسؤولية الموكلة على عاتقهم والذي يؤدي إلى حدوث هذه الكوارث”.

وأردف، أن “الأسباب الأخرى متعلقة بحفر مئات الآبار للمياه الجوفية، والتغيرات المناخية التي تعرضت لها البلاد”، مؤكدا أنه “رغم انضمام البحيرة في العام 2015 إلى اتفاقية “رامسار” لحماية الأراضي الرطبة، لكنها لم تتلق الدعم والاهتمام الكافي للاستفادة من خيراتها”.

وتعد بحيرة ساوه من أهم المعالم المميزة لجنوبي العراق، لتميزها عن البحيرات الأخرى بأمور عديدة، منها عدم وجود أنهار أو مجرى مائي سطحي يغذيها واعتمادها على العيون وما يتدفق من مياه جوفية من تحت البحيرة التي ترشح إليها من نهر الفرات القريب منها، وذلك عبر الصدوع والشقوق التي في أسفلها.

من جانبه، قال فريق “مغامر جيولوجي” المتخصص في علوم الأرض عبر “فيسبوك” إن “أحد أسباب الجفاف هو استخدام الضخ المكثف للمياه الجوفية من موقع يقع جنوب البحيرة لتغذية ممالح السماوة التي يستخرج منها كلوريد الصوديوم، بالإضافة إلى استخدام الآبار غير القانونية في الزراعة”.

ودعا الفريق إلى “أن تكون هناك منظومة عمل وتعاون بين وزارة الموارد المائية وهيئة المسح الجيولوجي العراقية والأقسام العلمية وأقسام علوم الأرض في الجامعات العراقية مع وزارة الداخلية لمكافحة الآبار المخالفة للمحافظة على النظام الهيدروجيولوجي العراقي وعمل دراسات واسعة وشاملة”.

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