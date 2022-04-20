رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي وزير شؤون الطاقة البريطاني

التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في إطار زيارته إلى بريطانيا، اليوم الثلاثاء 19 نيسان (أبريل) 2022، وزير شؤون الطاقة والأعمال البريطاني كواسي كوارتينغ.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وخصوصاً في مجالي الطاقة والتجارة، كما تم التأكيد على أهمية إصلاح النظام المصرفي في إقليم كوردستان وتطوير قطاع الطاقة والاستفادة من إمكانات الشركات البريطانية وخبراتها في مجال الطاقة والقطاع المصرفي، ولا سيما الطاقة النظيفة، إلى جانب الحد من تلوث الهواء.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط