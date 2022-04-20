صالح والزاملي يحثان على الإسراع بتشريع القوانين الخدمية

حثّ رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الثلاثاء، على الإسراع بتشريع القوانين الخدمية. وذكر بيان رئاسي، أن “صالح، استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد”.

وأضاف، أنه “تم التأكيد على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار، والإسراع بتشريع القوانين التي تمسّ حياة المواطنين الخدمية والمعيشية، وغيرها من القوانين التي تعزز عمل مؤسسات الدولة وتكاملها”. من جانبه، دعا الزاملي، إلى “ضرورة تنفيذ حكم الإعدام بالدواعش العرب والأجانب والمدانين بارتكاب المجازر والجرائم الوحشية الإرهابية”.

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