مؤكداً السعي لإعادة جميع النازحين.. السيد الغانمي يشرف على إعادة ١١٠ نازحين من مخيمات محافظة نينوى

وفقاً للخطة المعدة يواصل وزير الداخلية وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد” عثمان الغانمي” ، متابعة إعادة النازحين طوعاً، وإنهاءمعاناتهم، وإغلاق ملف النزوح.

حيث أكد سيادته السعي الدائم مع الجهات المختصة لإعادة النازحين الى مناطق سكناهم الأصلية.

وقد أشرف السيد الوزير على عودة(١١٠) نازحين من مخيمات محافظة نينوى إلى مناطق سكناهم في محافظات الأنبار، ونينوى، وبغدادبواقع( ٢٦ أسرة) بالتنسيق مع فروع الهجرة هناك،

ومن المؤمل أن تستمر هذه العملية وفق الخطة المعدة لهذا الغرض.

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