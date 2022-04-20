Posted on by

مؤكداً السعي لإعادة جميع النازحين.. السيد الغانمي يشرف على إعادة ١١٠ نازحين من مخيمات محافظة نينوى

Image preview

وفقاً للخطة المعدة يواصل وزير الداخلية وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد” عثمان الغانمي” ، متابعة إعادة النازحين طوعاً، وإنهاءمعاناتهم، وإغلاق ملف النزوح.

حيث أكد سيادته السعي الدائم مع الجهات المختصة لإعادة النازحين الى مناطق سكناهم الأصلية.

وقد أشرف السيد الوزير على عودة(١١٠نازحين من مخيمات محافظة نينوى إلى مناطق سكناهم في محافظات الأنبار، ونينوى، وبغدادبواقع٢٦ أسرةبالتنسيق مع فروع الهجرة هناك،

ومن المؤمل أن تستمر هذه العملية وفق الخطة المعدة لهذا الغرض

Image previewImage previewImage preview

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close